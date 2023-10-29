المبيعات التعاقدية لـسوديك تقفز إلى 20 مليار جنيه بنهاية سبتمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قفزت المبيعات التعاقدية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك” بنسبة 67% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، لتصل قيمتها إلى 19.8 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات قدرت بنحو 11.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من2022.
وأرجعت الشركة الزيادة ف مبيعاتها التعاقدية إلى قدرتها على بيع نحو 1.3 ألف وحدة، بالإضافة إلى المبيعات القوية لمشروعات“سوديك” في كل أسواقها الرئيسية، حيث وصلت نسبة مساهمة مشروعات سوديك في منطقة شرق القاهرة إلى 28٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، خاصة مع استمرار الطلب القوي على الوحدات التي تم إطلاقها مؤخرا في مشروع“فيليت”، وعمليات الإطلاق لوحدات مشروع“سوديك ايست”، واللذان ساهما بنسبتي 17% و12% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة على التوالي.
وساهمت مشروعات“سوديك” في منطقة غرب القاهرة بنسبة 52٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الشهور التسعة الأولى من 2023، على خلفية الأداء القوي للمبيعات بمشروع الـ 464 فدان المعاد إطلاقه والذي ساهم وحده في تحقيق 25٪ من مبيعات الشركة، علاوة على مشروع“جون” فى الساحل الشمالى والذى ساهم بنسبة 20% من إجمالى المبيعات المتعقاد عليها، نتيجة للطلب المرتفع على الوحدات الساحلية التى توفرها الشركة.
وتعتزم الشركة زيادة عمليات التسليم لوحداتها المعمارية خلال الربع الأخير من العام الجاري، حسب الخطة الزمنية التى وضعتها الشركة للمشروعات التى تعمل على تطويرها.
وقال أيمن عامر، المدير العام لشركة“سوديك”، إن النتائج تعكس نموا كبيرا في جميع المؤشرات الرئيسية، وقد جاء على رأس أولوياتنا خلال عام 2023 تحقيق التوازن بين نمو المبيعات والحفاظ على ربحية المشاريع من خلال استراتيجيات دقيقة للتسعير والطروحات في جميع مشروعاتنا، وفي الربع الثالث من العام.
وقامت“سوديك” بتسليم حوالي 743 وحدة في الشهور التسعة الأولى من العام، منها 452 وحدة بمشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها بمشروعات غرب القاهرة والساحل الشمالي 287 وحدة و4 وحدات على التوالي، مقارنة بـ 843 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووصلت إلغاءات المبيعات إلى 995 مليون جنيه خلال الشهور االتسعة الأولى من 2023، وهو ما يمثل 5٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، مقارنة بإلغاءات وصلت إلى 8% وتم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2022.
وبلغت إيرادات النشاط 4.97 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2023 بزيادة 7٪ مقارنة بـ 4.65 مليار جنيه تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت الزيادة في إيرادات النشاط مدفوعة بشكل رئيسي من عمليات التسليم التي تمت في مشروعات شرق القاهرة، والتي ساهمت بتحقيق 52٪ من القيمة الإجمالية لعمليات التسليم خلال الفترة، والتي جاء على رأسها مشروعي“سوديك ايست” و”سكاي كوندوز”، اللذان ساهما بنسبة 25% و10% من إجمالي قيمة عمليات التسليم خلال الفترة على التوالي.
وحققت الشركة زيادة فى مجمل الربح بنسبة 21٪ على أساس سنوي، وبدافع من ارتفاع هوامش ربح الوحدات، ليسجل 1.78 مليار جنيه وبهامش مجمل ربح 36٪، مقارنة بمجمل ربح بلغ 1.48 مليار جنيه وبهامش مجمل ربح 32٪ تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من 2022.
كتبت: مرام أشرف
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