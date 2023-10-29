المبيعات التعاقدية لـسوديك تقفز إلى 20 مليار جنيه بنهاية سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت المبيعات التعاقدية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك” بنسبة 67% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، لتصل قيمتها إلى 19.8 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات قدرت بنحو 11.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من2022.

وأرجعت الشركة الزيادة ف مبيعاتها التعاقدية إلى قدرتها على بيع نحو 1.3 ألف وحدة، بالإضافة إلى المبيعات القوية لمشروعات“سوديك” في كل أسواقها الرئيسية، حيث وصلت نسبة مساهمة مشروعات سوديك في منطقة شرق القاهرة إلى 28٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، خاصة مع استمرار الطلب القوي على الوحدات التي تم إطلاقها مؤخرا في مشروع“فيليت”، وعمليات الإطلاق لوحدات مشروع“سوديك ايست”، واللذان ساهما بنسبتي 17% و12% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة على التوالي.

وساهمت مشروعات“سوديك” في منطقة غرب القاهرة بنسبة 52٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الشهور التسعة الأولى من 2023، على خلفية الأداء القوي للمبيعات بمشروع الـ 464 فدان المعاد إطلاقه والذي ساهم وحده في تحقيق 25٪ من مبيعات الشركة، علاوة على مشروع“جون” فى الساحل الشمالى والذى ساهم بنسبة 20% من إجمالى المبيعات المتعقاد عليها، نتيجة للطلب المرتفع على الوحدات الساحلية التى توفرها الشركة.

وتعتزم الشركة زيادة عمليات التسليم لوحداتها المعمارية خلال الربع الأخير من العام الجاري، حسب الخطة الزمنية التى وضعتها الشركة للمشروعات التى تعمل على تطويرها.

وقال أيمن عامر، المدير العام لشركة“سوديك”، إن النتائج تعكس نموا كبيرا في جميع المؤشرات الرئيسية، وقد جاء على رأس أولوياتنا خلال عام 2023 تحقيق التوازن بين نمو المبيعات والحفاظ على ربحية المشاريع من خلال استراتيجيات دقيقة للتسعير والطروحات في جميع مشروعاتنا، وفي الربع الثالث من العام.

وقامت“سوديك” بتسليم حوالي 743 وحدة في الشهور التسعة الأولى من العام، منها 452 وحدة بمشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها بمشروعات غرب القاهرة والساحل الشمالي 287 وحدة و4 وحدات على التوالي، مقارنة بـ 843 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصلت إلغاءات المبيعات إلى 995 مليون جنيه خلال الشهور االتسعة الأولى من 2023، وهو ما يمثل 5٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، مقارنة بإلغاءات وصلت إلى 8% وتم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2022.

وبلغت إيرادات النشاط 4.97 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2023 بزيادة 7٪ مقارنة بـ 4.65 مليار جنيه تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت الزيادة في إيرادات النشاط مدفوعة بشكل رئيسي من عمليات التسليم التي تمت في مشروعات شرق القاهرة، والتي ساهمت بتحقيق 52٪ من القيمة الإجمالية لعمليات التسليم خلال الفترة، والتي جاء على رأسها مشروعي“سوديك ايست” و”سكاي كوندوز”، اللذان ساهما بنسبة 25% و10% من إجمالي قيمة عمليات التسليم خلال الفترة على التوالي.

وحققت الشركة زيادة فى مجمل الربح بنسبة 21٪ على أساس سنوي، وبدافع من ارتفاع هوامش ربح الوحدات، ليسجل 1.78 مليار جنيه وبهامش مجمل ربح 36٪، مقارنة بمجمل ربح بلغ 1.48 مليار جنيه وبهامش مجمل ربح 32٪ تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من 2022.

كتبت: مرام أشرف