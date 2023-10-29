المجتمعات العمرانية توقع عقد تنفيذ بحيرة العلمين كريستال لاجون مع Cscec الصينية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت هيئة المجتمعات العمرانية عقد تصميم وتنفيذ بحيرات العلمين“كريستال لاجون” بمنطقة الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، مع شركة“cscec” الصينية.
وقام بالتوقيع، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ووانج زى، المدير العام لشركة“cscec” بمصر.
وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن بحيرة العلمين، تتوسط أبراج الداون تاون، الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وتضم البحيرة 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم، موضحاً أن تنفيذ هذا المشروع سيرفع من قيمة الأراضي المحيطة، وسيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن مشروع أبراج الداون تاون، تنفذه شركة“cscec” الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية، ويضم 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وهى، البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2.
وعلى هامش التوقيع، ناقش وزير الإسكان، مع مسئولى شركة“cscec” الصينية، موقف تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية، ومشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، مشددا على أهمية هذين المشروعين، وضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذهما، وبأعلى جودة.
وأكد مسئولو شركة“cscec” الصينية، التزامهم بتنفيذ مشروعى منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية، وأبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، بأعلى جودة، وأسرع وقت ممكن، موضحين أن مشروع منطقة الأعمال المركزية، سيكون تحفة معمارية فى منطقة الشرق الأوسط، والقارة الأفريقية.
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