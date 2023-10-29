المجتمعات العمرانية توقع عقد تنفيذ بحيرة العلمين كريستال لاجون مع Cscec الصينية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت هيئة المجتمعات العمرانية عقد تصميم وتنفيذ بحيرات العلمين“كريستال لاجون” بمنطقة الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، مع شركة“cscec” الصينية.

وقام بالتوقيع، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ووانج زى، المدير العام لشركة“cscec” بمصر.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن بحيرة العلمين، تتوسط أبراج الداون تاون، الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وتضم البحيرة 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم، موضحاً أن تنفيذ هذا المشروع سيرفع من قيمة الأراضي المحيطة، وسيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن مشروع أبراج الداون تاون، تنفذه شركة“cscec” الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية، ويضم 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وهى، البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2.

وعلى هامش التوقيع، ناقش وزير الإسكان، مع مسئولى شركة“cscec” الصينية، موقف تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية، ومشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، مشددا على أهمية هذين المشروعين، وضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذهما، وبأعلى جودة.

وأكد مسئولو شركة“cscec” الصينية، التزامهم بتنفيذ مشروعى منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية، وأبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، بأعلى جودة، وأسرع وقت ممكن، موضحين أن مشروع منطقة الأعمال المركزية، سيكون تحفة معمارية فى منطقة الشرق الأوسط، والقارة الأفريقية.