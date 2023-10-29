برنامج تدريب إعلامي جديد بين أكاديمية SRMG ونيوم

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز :
أعلنت أكاديمية SRMG، ذراع التدريب الإعلامي لمجموعة SRMG، عن تعزيز شراكتها مع“قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم” من خلال برنامج تدريب إعلامي جديد بعنوان“صحافة الحياة العصرية” في إطار سعي الطرفين لتمكين الجيل الجديد من الصحفيين السعوديين الطموحين، ومساعدتهم على الاستفادة من الفرص التي تقدمها التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية التي ترسم وجها جديدا لصناعة الإعلام.
يركّز البرنامج المقدّم باللغة العربية على مهارات السرد الرقمي وصحافة أسلوب الحياة، وسيغطي نماذج تدريبية متنوّعة مثل مهارات التصوير باستخدام الهاتف الذكي وصحافة وسائل التواصل الاجتماعي.
يعكس برنامج“صحافة الحياة العصرية” الالتزام المشترك بين الطرفين بتطوير مشهد الصحافة والإعلام في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وقد تم تصميمه خصيصاً لتلبية متطلبات الإعلام المعاصر. تشمل أهداف البرنامج إتقان أساسيات السرد الرقمي، وإنشاء محتوى عالي الجودة باستخدام الهواتف الذكية، وتحسين نتائج محركات البحث. سيتناول البرنامج أيضاً الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى ومبادئ“صحافة المستهلك”.
بعد اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، ستتاح لمجموعة مختارة من المشاركين فرصة التدريب الداخلي في المنصات الإعلامية التابعة لمجموعة SRMG مع مكافأة لمدة شهرين.
يُقدَم البرنامج على مدى أربعة أسابيع من خلال مزيج من الجلسات التدريبية الحضورية والافتراضية. يقود التدريب فريق يجمع بين الخبرات الفريدة للمؤسستين بحضور علاء شاهين صالحة المدير التنفيذي لأكاديمية SRMG، وندى الشيباني، رئيس أكاديمية نيوم للإعلام الرقمي، بالإضافة إلى عدة مدربين عالميين.
ويبني برنامج“صحافة الحياة العصرية”، على التعاون الناجح بين أكاديمية SRMG ونيوم، الذي بدأ نهاية العام الماضي مع برنامج تدريب الصحفيين“قصص نرويها”، الذي استهدف تدريب وصقل مهارات الشباب السعودي من الإعلاميين وخريجي الصحافة، وتم على إثره اختيار 15 خريجاً متألقاً من الصحفيين السعوديين للتدريب الداخلي في منصات SRMG الإعلامية الرائدة، ونجح العديد منهم في الحصول على وظائف بدوام كامل وفرص عمل حر في منصات“اقتصاد الشرق مع بلومبرغ” والشرق الأوسط، والمجلة، وأخبار 24، وفريق الاتصال المؤسسي التابع لمجموعة SRMG.
وكانت كل من SRMG وقطاع الصناعات الإعلامية في نيوم، الذراع التعليمي والتدريبي لقطاع الصناعات والترفيه والثقافة في نيوم، قد وطّدا تعاونهما من خلال توقيع مذكرة تفاهم تؤكّد عزمهما على الشراكة في العديد من المبادرات الرائدة بما في ذلك صناعة المحتوى المحلي والاستثمار في وسائل الإعلام. ويعكس البرنامج التدريبي الأحدث لأكاديمية SRMG“صحافة الحياة العصرية” التزامها بتنمية المواهب وتعزيز المهارات وتطوير قطاع الإعلام والاتصال في المملكة العربية السعودية خصوصاً ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.
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