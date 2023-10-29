برنامج تدريب إعلامي جديد بين أكاديمية SRMG ونيوم

الرياض – أصداف نيوز :

أعلنت أكاديمية SRMG، ذراع التدريب الإعلامي لمجموعة SRMG، عن تعزيز شراكتها مع“قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم” من خلال برنامج تدريب إعلامي جديد بعنوان“صحافة الحياة العصرية” في إطار سعي الطرفين لتمكين الجيل الجديد من الصحفيين السعوديين الطموحين، ومساعدتهم على الاستفادة من الفرص التي تقدمها التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية التي ترسم وجها جديدا لصناعة الإعلام.

يركّز البرنامج المقدّم باللغة العربية على مهارات السرد الرقمي وصحافة أسلوب الحياة، وسيغطي نماذج تدريبية متنوّعة مثل مهارات التصوير باستخدام الهاتف الذكي وصحافة وسائل التواصل الاجتماعي.

يعكس برنامج“صحافة الحياة العصرية” الالتزام المشترك بين الطرفين بتطوير مشهد الصحافة والإعلام في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وقد تم تصميمه خصيصاً لتلبية متطلبات الإعلام المعاصر. تشمل أهداف البرنامج إتقان أساسيات السرد الرقمي، وإنشاء محتوى عالي الجودة باستخدام الهواتف الذكية، وتحسين نتائج محركات البحث. سيتناول البرنامج أيضاً الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى ومبادئ“صحافة المستهلك”.

بعد اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، ستتاح لمجموعة مختارة من المشاركين فرصة التدريب الداخلي في المنصات الإعلامية التابعة لمجموعة SRMG مع مكافأة لمدة شهرين.

يُقدَم البرنامج على مدى أربعة أسابيع من خلال مزيج من الجلسات التدريبية الحضورية والافتراضية. يقود التدريب فريق يجمع بين الخبرات الفريدة للمؤسستين بحضور علاء شاهين صالحة المدير التنفيذي لأكاديمية SRMG، وندى الشيباني، رئيس أكاديمية نيوم للإعلام الرقمي، بالإضافة إلى عدة مدربين عالميين.

ويبني برنامج“صحافة الحياة العصرية”، على التعاون الناجح بين أكاديمية SRMG ونيوم، الذي بدأ نهاية العام الماضي مع برنامج تدريب الصحفيين“قصص نرويها”، الذي استهدف تدريب وصقل مهارات الشباب السعودي من الإعلاميين وخريجي الصحافة، وتم على إثره اختيار 15 خريجاً متألقاً من الصحفيين السعوديين للتدريب الداخلي في منصات SRMG الإعلامية الرائدة، ونجح العديد منهم في الحصول على وظائف بدوام كامل وفرص عمل حر في منصات“اقتصاد الشرق مع بلومبرغ” والشرق الأوسط، والمجلة، وأخبار 24، وفريق الاتصال المؤسسي التابع لمجموعة SRMG.

وكانت كل من SRMG وقطاع الصناعات الإعلامية في نيوم، الذراع التعليمي والتدريبي لقطاع الصناعات والترفيه والثقافة في نيوم، قد وطّدا تعاونهما من خلال توقيع مذكرة تفاهم تؤكّد عزمهما على الشراكة في العديد من المبادرات الرائدة بما في ذلك صناعة المحتوى المحلي والاستثمار في وسائل الإعلام. ويعكس البرنامج التدريبي الأحدث لأكاديمية SRMG“صحافة الحياة العصرية” التزامها بتنمية المواهب وتعزيز المهارات وتطوير قطاع الإعلام والاتصال في المملكة العربية السعودية خصوصاً ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.