هيئة فنون الطهي تنظّم“الطهي مهارة أم موهبة”

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تنظّم هيئة فنون الطهي يوم الأحد الخامس، من نوفمبر القادم، لقاءً مفتوحاً بعنوان“الطهي مهارة أم موهبة”؛ بهدف التعريف بمهارة وموهبة الطهي، وشـرح أهميتها، وتعلّم أساسياتها، وعرض أهم التحديات التي يمكن أن تواجه الطُّهاة، وذلك في إطار إسهام الهيئة في دعم وتطوير قطاع فنون الطهي.
ويستضيف اللقاء الذي سيُعقد افتراضياً الطاهي محمد مؤمنة -حاصل على الدبلوم العالي للطهي من أكاديمية لي كوردن بلو الفرنسية، ودرجة الماجستير في أمن المعلومات من جامعة جورجيا الأمريكية-، ليتحدث عبر محاور متعددة، من أبرزها كيفية اكتشاف المواهب في مجال الطهي، والفرق بين المهارة والموهبة، وكيفية صقلهما، إلى جانب استعراضٍ لقصص مُلهمة لطُهاةٍ بارزين في هذا المجال، وأبرز التحديات التي تواجه الطُّهاة، إضافةً إلى تقديم نصائح للمبتدئين في عالم الطهي، والتعريف بأهم الشهادات التي يمكن أن تدعم الهواة في هذا المجال.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الدورية المفتوحة التي تعقدها هيئة فنون الطهي مع مجتمع الطهي بالمملكة، لدعم وتطوير الطُهاة السعوديين، وتمكين المواهب الشابة في هذا المجال، وإيجاد حلول للتحديات التي تقف أمامهم، إلى جانب تعزيز قدراتهم واهتماماتهم بمختلف مجالات فنون الطهي المختلفة، لمساعدتهم وتمكينهم من الدخول في هذا المجال، وقيادة هذا القطاع الحيوي للمنافسة عالمياً في المحافل الدولية.
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