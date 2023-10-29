هيئة فنون الطهي تنظّم“الطهي مهارة أم موهبة”

الرياض – أصداف نيوز:

تنظّم هيئة فنون الطهي يوم الأحد الخامس، من نوفمبر القادم، لقاءً مفتوحاً بعنوان“الطهي مهارة أم موهبة”؛ بهدف التعريف بمهارة وموهبة الطهي، وشـرح أهميتها، وتعلّم أساسياتها، وعرض أهم التحديات التي يمكن أن تواجه الطُّهاة، وذلك في إطار إسهام الهيئة في دعم وتطوير قطاع فنون الطهي.

ويستضيف اللقاء الذي سيُعقد افتراضياً الطاهي محمد مؤمنة -حاصل على الدبلوم العالي للطهي من أكاديمية لي كوردن بلو الفرنسية، ودرجة الماجستير في أمن المعلومات من جامعة جورجيا الأمريكية-، ليتحدث عبر محاور متعددة، من أبرزها كيفية اكتشاف المواهب في مجال الطهي، والفرق بين المهارة والموهبة، وكيفية صقلهما، إلى جانب استعراضٍ لقصص مُلهمة لطُهاةٍ بارزين في هذا المجال، وأبرز التحديات التي تواجه الطُّهاة، إضافةً إلى تقديم نصائح للمبتدئين في عالم الطهي، والتعريف بأهم الشهادات التي يمكن أن تدعم الهواة في هذا المجال.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الدورية المفتوحة التي تعقدها هيئة فنون الطهي مع مجتمع الطهي بالمملكة، لدعم وتطوير الطُهاة السعوديين، وتمكين المواهب الشابة في هذا المجال، وإيجاد حلول للتحديات التي تقف أمامهم، إلى جانب تعزيز قدراتهم واهتماماتهم بمختلف مجالات فنون الطهي المختلفة، لمساعدتهم وتمكينهم من الدخول في هذا المجال، وقيادة هذا القطاع الحيوي للمنافسة عالمياً في المحافل الدولية.