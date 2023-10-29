الجامعة العربية وبلجيكا: ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه لحماية المدنيين في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت الجامعة العربية وبلجيكا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه لإنقاذ وحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي الإنساني.



جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا "حاجة لحبيب".



وأعرب الطرفان خلال اللقاء عن رفضهما لسياسة "الترانسفير" أو ترحيل السكان في غزة إلى دول الجوار، وكذلك التهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال على سكان القطاع.



وثمن أبو الغيط مواقف بلجيكا حيال القضية الفلسطينية وآخرها تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والمقدم من المجموعة العربية بشأن الدعوة لتطبيق هدنة إنسانية في غزة.



إلى ذلك، حذرت مصر من العواقب الإنسانية والأمنية لممارسات إسرائيل للعقاب الجماعي ضد سكان غزة، وتؤكد رفضها القاطع لهذه الممارسات، أو أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، وزير خارجية الشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية لبلجيكا حاجة لحبيب، في القاهرة.



وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، إن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور للدفع نحو جهود منسقة دولياً لاحتواء الأزمة، والحيلولة دون توسيع رقعتها في المنطقة، والعمل مع جميع الشركاء الدوليين لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة.



وأكدت الوزيرة إدراك بلادها لحجم التحديات التي تتعرض لها مصر نتيجة هذه الأزمة، وتطلعها للاستماع إلى رؤية مصر بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية وإحياء عملية السلام.



بترا