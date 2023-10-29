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تحديد مدة غياب تشواميني بعد إصابة الكلاسيكو

10/29/2023 10:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سيخسر ريال مدريد جهود نجم وسطه الفرنسي أوريلين تشواميني، لفترة طويلة بسبب الإصابة.


ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيغيب تشواميني عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها عقب مباراة برشلونة، كما أنه لن يخضع لعملية جراحية.
وكان ريال مدريد أعلن في بيان رسمي: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا أوريلين تشواميني، تم تشخيصه بكسر إجهادي غير مكتمل في عظمة المشط الثانية بالقدم اليسرى".
وأضاف: "مدة غياب اللاعب عن المباريات تعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة"، علما بأنه خاض مباراة الكلاسيكو كاملة دون أن تظهر عليه أي مشكلة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

ملاعب

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