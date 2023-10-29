لجنة البرنامج المهني في مأدبا تبحث احتياجات المدارس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحثت لجنة البرنامج المهني (BTEC) في مديرية تربية قصبة مأدبا خلال اجتماع اليوم الأحد، خطة الإضافات الصفية والتقنية للمدارس المهنية في المديرية، واحتياجاتها من مشاغل للتخصصات الجديدة ومختبرات العلوم والحاسوب وترتيبها حسب الأولوية.
وأكدت مديرة التربية لنا البخيت، ضرورة تحديد ما يمكن استحداثه من التخصصات الجديدة للعام الدراسي المقبل، وحصر احتياجاتها من تجهيزات ومختبرات لتضمينها في خطة المديرية.
وشددت على أهمية الزيارات الميدانية المكثفة في متابعة برنامج التعليم المهني والاطمئنان على حسن تنفيذه وفق خطط الوزارة.
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