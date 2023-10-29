وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تلقّى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وناقش الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.
كما جرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
الشرق الاوسط
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