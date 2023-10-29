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وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

10/29/2023 10:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقّى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.


وناقش الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.


كما جرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

الشرق الاوسط


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