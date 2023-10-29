الأردن والسعودية: الأولوية لوقف الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً اليوم، في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة إزاء تطورات الحرب على غزة.
وأكد الوزيران خلال الاتصال أولوية وقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، وضرورة البناء على مشروع القرار الذي قدمه الأردن، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
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