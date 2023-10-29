اليونيفيلتعلن إصابة أحد أفرادها إثر سقوط قذيفتين على موقع لها

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم (الأحد) إصابة أحد أفرادها بجروح طفيفة إثر سقوط قذيفتين على موقع لها.

ونقلت ((وكالة أنباء العالم العربي)) عن القوة الأممية قولها عبر منصة ((إكس)) (تويتر سابقاً) إن الحادث وقع أمس (السبت)، مشيرة إلى أن موقعها الذي سقطت عليه القذيفتان يقع في محيط قرية حولا قرب الحدود مع إسرائيل.



وذكرت القوة أن المصاب نقل إلى مستشفى بمقرها في الناقورة وأن حالته مستقرة.

كما أعلنت القوة سقوط قذيفة على مقرها في الناقورة، وعبرت عن قلقها البالغ إزاء هذين الهجومين على قواتها، التي قالت إنها تعمل ((بلا كلل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتهدئة هذا الوضع الخطير)). وحثت القوة ((كل أطراف الصراع على وقف إطلاق النار فوراً))، مؤكدة أن مهاجمة قواتها ((جريمة وانتهاك للقانون الدولي ويجب إدانتها)).



الشرق الاوسط