اليونيفيلتعلن إصابة أحد أفرادها إثر سقوط قذيفتين على موقع لها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم (الأحد) إصابة أحد أفرادها بجروح طفيفة إثر سقوط قذيفتين على موقع لها.
ونقلت ((وكالة أنباء العالم العربي)) عن القوة الأممية قولها عبر منصة ((إكس)) (تويتر سابقاً) إن الحادث وقع أمس (السبت)، مشيرة إلى أن موقعها الذي سقطت عليه القذيفتان يقع في محيط قرية حولا قرب الحدود مع إسرائيل.
وذكرت القوة أن المصاب نقل إلى مستشفى بمقرها في الناقورة وأن حالته مستقرة.
كما أعلنت القوة سقوط قذيفة على مقرها في الناقورة، وعبرت عن قلقها البالغ إزاء هذين الهجومين على قواتها، التي قالت إنها تعمل ((بلا كلل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتهدئة هذا الوضع الخطير)). وحثت القوة ((كل أطراف الصراع على وقف إطلاق النار فوراً))، مؤكدة أن مهاجمة قواتها ((جريمة وانتهاك للقانون الدولي ويجب إدانتها)).
الشرق الاوسط
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