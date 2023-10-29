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محافظة مأدبا تسير 5 شاحنات لقطاع غزة

10/29/2023 10:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سيرت محافظة مأدبا قافلة مساعدات للأشقاء في قطاع غزة، مكونة من 5 شاحنات ليصار إلى تسليمها للهيئة الخيرية الهاشمية.


وحضر مراسم تسيير القافلة، محافظ مأدبا نايف الهدايات، ورئيس غرفة تجارة مأدبا حسام عودة، ورئيس بلدية مأدبا عارف الرواجيح، ورئيس مجلس المحافظة محمد أبو ركبة.


وقال هؤلاء في تصريحات صحفية إن القافلة تحتوي على مواد غذائية، وأدوات طبية وحرامات ومواد تموينية ومياه معدنية، والذي جرى التبرع بها من فعاليات محافظة مأدبا.


من جهته، بين عودة أن حملة التبرعات مستمرة للأهل في غزة مشيرا إلى أن التبرعات النقدية يجري إيداعها في حساب الهيئة الخيرية الهاشمية مباشرة.

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