الخصاونة: الأردن بقيادة الملك نجح باستصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

الخصاونة: الأردن بقيادة الملك نجح باستصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة
التاريخ
10/29/2023 10:10:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الجهد المتقدِّم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني نجح باستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية مستدامة.
وقال اليوم الأحد، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن الأردن نجح أيضا بإصدار الكثير من المضامين والعناصر الأساسية المساندة لأهلنا في غزَّة وفلسطين.
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