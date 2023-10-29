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الخصاونة: الأردن بقيادة الملك نجح باستصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

10/29/2023 10:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الجهد المتقدِّم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني نجح باستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية مستدامة.

وقال اليوم الأحد، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن الأردن نجح أيضا بإصدار الكثير من المضامين والعناصر الأساسية المساندة لأهلنا في غزَّة وفلسطين.


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