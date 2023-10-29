قوات الاحتلال تُحكم إغلاقها لمحافظة بيت لحم

MENAFN - Al Wakeel News)قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية، إن الاحتلال أحكم إغلاقه للمحافظة منذ السابع من الشهر الجاري مع بدء العدوان على قطاع غزة، عبر نصب 73 حاجزا عسكريا وساترا حجريا وترابيا.



وأضاف بريجية لـ"وفا "، أنه تم رصد كل الحواجز التي نصبتها قوات الاحتلال من خلال قسم التوثيق في مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، إذ أشارت الإحصائيات إلى وجود 6 معابر وهي مزموريا (النعمان)، والنفق (بيت جالا)، و(300) عند مدخل بيت لحم الشمالي، وحوسان، والجبعة، والولجة، إضافة إلى (41) بوابة حديدية عسكرية نُصبت عند مداخل القرى و التجمعات الفلسطينية الكبيرة، وهي: الجبعة اثنتان، والخضر أربع بوابات، والشواورة بوابة واحدة، والنعمان واحدة، والولجة ست بوابات، وأم سلمونة واحدة، وبيت تعمر خمس، وبيت جالا خمس، وبيت ساحور واحدة، وبيت فجار واحدة، وبيت لحم واحدة، وتقوع واحدة، وجناتة واحدة، وحوسان واحدة، وزعترة ثلاث، وكيسان واحدة، ومراح رباح واحدة، ونحالين بوابتان، وواد رحال واحدة، وادي النيص واحدة.



وأشار إلى أن هناك 26 ساترا ترابيا تغلق الطرق الفرعية والزراعية التي تفتح على الشوارع الرئيسة والالتفافية وهي: المعصرة ثلاثة، والمنشية اثنان، والمنيا ثلاثة، وأم سلمونة واحد، وتقوع خمسة، وجورة الشمعة اثنان، وكيسان ثمانية، ومراح معلا اثنان.



وقال بريجية: إن هذا أدى إلى عدم تواصل التجمعات الفلسطينية، وعدم وصول المواطنين الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية، في الوقت ذاته تعمل على إيصال التجمعات الاستعمارية بعضها ببعض، وسهولة تحرك قوات الاحتلال والمستعمرين، تجسيدا لنظام الفصل العنصري، خصوصا أن المستعمرين الآن يستغلون الأوضاع السائدة للسيطرة على مزيد من الأراضي الخاصة المصنفة (ج)، وتهجير المزارعين منها.

