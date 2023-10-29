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الأردن يخصص 45 ألف طن من القمح و7 شاحنات أدوية للأشقاء بالضفة الغربية

10/29/2023 10:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات من الأدوية والاحتياجات والمعدَّات الطبيَّة والدَّوائيَّة للأشقاء الفلسطينيين في الضفَّة الغربيَّة.

وجاء قرار مجلس الوزراء استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في مساعدة الأشقاء في قطاع غزة، علما بأن الترتيبات جارية الآن لإرسالها.


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