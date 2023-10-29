الأردن يخصص 45 ألف طن من القمح و7 شاحنات أدوية للأشقاء بالضفة الغربية

الأردن يخصص 45 ألف طن من القمح و7 شاحنات أدوية للأشقاء بالضفة الغربية
التاريخ
10/29/2023 10:10:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات من الأدوية والاحتياجات والمعدَّات الطبيَّة والدَّوائيَّة للأشقاء الفلسطينيين في الضفَّة الغربيَّة.
وجاء قرار مجلس الوزراء استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في مساعدة الأشقاء في قطاع غزة، علما بأن الترتيبات جارية الآن لإرسالها.
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