استعدادات القوات الإسرائيلية لهجوم بري واسع على قطاع غزة-صورة

وتشن الطائرات الإسرائيلية الآن هجوما عنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، وانقطعت شبكة الاتصالات عن القطاع مجددا. وأفاد مصدر في قطاع غزة، بمواصلة الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قصفها المكثف على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

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