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استعدادات القوات الإسرائيلية لهجوم بري واسع على قطاع غزة-صورة

10/29/2023 10:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.

وتشن الطائرات الإسرائيلية الآن هجوما عنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، وانقطعت شبكة الاتصالات عن القطاع مجددا.
وأفاد مصدر في قطاع غزة، بمواصلة الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قصفها المكثف على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.




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