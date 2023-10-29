استعدادات القوات الإسرائيلية لهجوم بري واسع على قطاع غزة-صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.
وتشن الطائرات الإسرائيلية الآن هجوما عنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، وانقطعت شبكة الاتصالات عن القطاع مجددا.
وأفاد مصدر في قطاع غزة، بمواصلة الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قصفها المكثف على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.
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