فلسطين في السينما العالمية: محاولة لتوثيق المأساة

MENAFN - Amman Net) في حفل توزيع جوائز الأوسكار 1978 صعد النجم الشاب، آنذاك، جون ترافولتا، ليسلم أول جائزة في الحفل وهي أفضل ممثلة في دور ثان، وأعلن أن الفائزة هي الإنجليزية فانيسا ريدجريف عن دورها في فيلم Julia.

صعدت ريدجريف إلى المسرح، ثم توجهت بالشكر إلى الحاضرين الذين منحوها الجائزة، دون خوف من تهديدات "العصابات الصهيونية" التي كانت قد شنت حملة هائلة ضد ريدجريف، خلال الشهور السابقة بسبب فيلم آخر وثائقي، قامت بإنتاجه من خلال شركتها الخاصة، ولعبت فيه دور المعلق والمحاور، كان عنوانه The Palestinian (الفلسطيني)، إخراج روي باترسبي.

يدور The Palestinian بين مخيمات الفلسطينيين ومعسكرات تدريب الفدائيين، ويتحدث فيه كل من ياسر عرفات وعدد من قادة منظمة التحرير الفلسطينية، ويرصد بالتفصيل واحدة من أبشع المذابح التي جرت بحق الفلسطينيين، وهي مجزرة تل الزعتر 1976.

وينتهي الفيلم بمشهدين مثيرين: فانيسا ريدجريف تحمل البندقية، وترقص بها في حفل شعبي وسط الفلسطينيين، ومشهد ختامي يقوم فيه صبي فلسطيني بتعبئة البندقية وهو معصوب العينين، في إشارة إلى استمرار الكفاح المسلح.

ويبدو أنه بسبب رصده للمذبحة التي كانت حديث العالم آنذاك، (كانت المرة الأولى، وليست الأخيرة، التي ينتبه فيها العالم إلى الفلسطينيين بسبب مذبحة)، وربما أيضا بسبب شهرة ريدجريف كممثلة، فقد عرض الفيلم في نسخة مدتها 66 دقيقة في التليفزيون البريطاني، مما تسبب في إصابة الموالين لإسرائيل والصهيونية بالجنون، وراحوا يشنون حملة مسعورة ضد ريد جريف، وصلت إلى محاولة إثناء أعضاء الأكاديمية عن التصويت لصالحها.

ورغم أن هذه المحاولة فشلت، إلا أن الحملة زادت عقب فوز ريدجريف، بسبب خطبتها اللاذعة التي ساوت فيها بين الكفاح ضد معاداة السامية، والكفاح ضد الفاشية الإسرائيلية، وهو ما تسبب في مقاطعة ومحاصرة الممثلة الكبيرة لسنوات طويلة، ولكنها لم تعتذر أبدا عما قالته، ولم تزل في حوارات حديثة تدافع عن الفلسطينيين ضد "الفاشية الإسرائيلية".

لم يكن The Palestinian أول فيلم يصنعه مخرج أجنبي عن القضية الفلسطينية، وإن كان الأول الذي يوزع ويٌشاهد على نطاق واسع.

أما أول عمل يصنعه مخرج غربي عن فلسطين فهو We are All Freedom Fighters (كلنا فدائيون) للإيطالي لويجي بيريللي، والذي عرف بأفلامه الوثائقية والروائية ذات المضمون السياسي والاجتماعي، والفيلم الذي يعود إنتاجه إلى 1969، ومن الطريف أن العام نفسه شهد صنع وثائقي آخر عن فلسطين بتوقيع 3 مخرجين إيطاليين هم أوجو أديلاردي، كارلو سكيليونو وباولو سوماجا، وحمل عنوان The Long March of Return (مسيرة العودة الطويلة).

وفي دراسة عن السينما الفلسطينية، يورد الناقد يوسف يوسف أسماء 801 فيلماً وثائقياً وروائياً صنعها غير فلسطينيين (عرب وأجانب)، عن القضية الفلسطينية من بدايتها وحتى 1987 (طبعا هذا العدد تضاعف مرات الآن).

أما أشهر مخرج صنع فيلم عن فلسطين فهو الراحل جان لوك جودار، الذي عرف بمعاداته للإمبريالية الأميركية، ومناصرته لقضايا التحرير في العالم ومنها فلسطين، وفي 1976، قبل فيلم ريدجريف بشهور، وتأثراً بمذبحة "تل الزعتر" أيضاً، توجه جودار إلى المخيمات الفلسطينية ليصنع فيلمه الوثائقي Here and Elsewhere (هنا وهناك)، الذي يصور حياة وتدريبات الفدائيين.







أما أشهر فيلم أجنبي صنع عن القضية فهو بلا جدال فيلم .Hanna K الذي صنعه المخرج اليوناني الشهير كوستا جافراس، ولعبت بطولته جيل كليبورج، ومحمد بكري في 1983، والذي يدور حول محامية إسرائيلية أمريكية من أسرة عانت من هولوكوست النازي، تعين كمحامية للدفاع عن شاب فلسطيني متهم بالإرهاب.

ويعرض الفيلم وجهة نظر الشاب والمحامية التي تدحض التهمة، وتردها على أصحابها، وترجع شهرة وتأثير هذا الفيلم بالطبع إلى كونه عملاً روائياً قام بصنعه مخرج كبير، حاصل على جائزتي أوسكار، بمشاركة نجوم معروفين، وتم توزيعه على نطاق عالمي واسع.

ومن أشهر الأفلام التي صنعت عن جرائم الإسرائيليين فيلم Rachel (راشيل) للمخرجة الفرنسية سيمون بيتون، عام 2009، ويتناول حياة الناشطة اليهودية المدافعة عن القضية الفلسطينية في 2003، والتي قُتلت على يد قوات الاحتلال عن طريق بلدوزر أثناء أحداث الانتفاضة الثانية.

من الأفلام الأكثر إنسانية عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فيلم Madri (أمهات) للمخرجة الإيطالية باربارا كوبيتسي، عام 2007، والذي يرصد لوعة الأمهات الفلسطينيات والإسرائيليات على أولادهن الذين يرحن ضحية هذه الحرب العبثية.







كان من الطبيعي أن تلقى غزة، باعتبارها قلب الصراع منذ أكثر من عقدين، على اهتمام الكثير من صناع الأفلام الأجانب، وواحد من أوائل وأهم الأفلام التي صنعت عن غزة هو Gaza Strip (قطاع غزة)، عام 2002، للمخرج والمصور الأميركي جيمس لونجلي، المعروف في مجال السينما الوثائقية، خاصة بأفلامه التي تدور في مناطق الصراع في الشرق الأوسط وأفغانستان، ومن أشهر أعماله Iraq in Fragments الحاصل على العديد من الجوائز والذي رشح للأوسكار.

في فيلم Gaza Strip يرصد لونجلي بدايات الانتفاضة الثانية ضد الانتهاكات الإسرائيلية، من خلال صبي ينضم إلى المتظاهرين العزل الذي لا يملكون سوى إلقاء الحجارة في مواجهة الجنود المدججين بالسلاح. ومن يرغب في فهم خلفيات ما يحدث الآن، قد يحتاج إلى الرجوع إلى مشاهدة هذا الفيلم الهام الذي أتاحه لونجلي للمشاهدة مجانا على الإنترنت.

ويعد المخرج السويدي بير أكه هولمكويست، من أكثر السينمائيين في العالم الذين تخصصوا في صنع أفلام عن غزة، بداية بفيلمه Gaza Ghetto (جيتو غزة)، عام 1985، ثم فيلمه القصير The lion in Gaza (الأسد في غزة)، عام 1996، ثم بعده بـ4 أعوام فيلم Words and Stones Gaza (كلمة وحجر- غزة)، ثم في عام 2008 قدم فيلم Young Freud in Gaza (الشاب فرويد من غزة)، وحتى فيلمه البديع My Gaza (غزّتي)، عام 2009، والذي يروي فيه رحلته مع المدينة المنكوبة، وصداقته للفلسطيني مصطفى الحمداني وأسرته.

مخرج آخر متخصص في غزة هو صانع الأفلام الإيطالي إيمانويل جيروسا، الذي صنع فيلماً رائعاً عن الحياة في المدينة بعنوان Between Sisters (بين الشقيقات)، عام 2015، يتناول حياة الفتيات في المدينة التي نادراً ما يلتفت إليها أحد.

حصل الفيلم على الجائزة الكبرى من مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، من بين جوائز في مهرجانات عالمية أخرى، وعاد إلى المدينة التي يحبها ليصنع فيلما آخر بعنوان One More Jump (قفزة أخرى)، الذي يرصد فيه حياة شاب يهوى لعب "الوثب"، قرر البقاء في غزة حيث أسس فريقاً لممارسة اللعبة يضم عدداً كبيراً من الصبية.

من الأفلام الهامة التي صنعت عن غزة فيلم Born in Gaza (مولود في غزة)، للمخرج الإسباني هيرنان زين، عام 2014، والمتوفر على منصة نتفلكس.







ويرصد الفيلم حياة عدد من الصبية والصبايا الصغار، الذين يعانون الفقر وفقدان أحبتهم من أصدقاء وأهل على يد الإسرائيليين، وأحلامهم بتغير الأوضاع، أو الخروج، أو الانضمام إلى المقاومة.

ومن أفضل الأفلام العالمية التي صنعت عن فلسطين، وغزة تحديداً، فيلم Samouni Road (طريق السموني)، للمخرج الإيطالي ستيفانو سافونا، عام 2018، الذي عرض في قسم أسبوعي المخرجين بمهرجان كان، وحظي باستقبال رائع، وهو حاصل على تقييم 100% على موقع Rotten Tomatoes.

ويرصد الفيلم في مزيج فني من التمثيل والرسوم المتحركة والمواد الوثائقية، إحدى المذابح التي ارتكبتها إسرائيل، وبالتحديد قتل 21 شخصاً من عائلة السموني، المزارعين البسطاء، أثناء غزو القطاع في 2009.

* ناقد فني