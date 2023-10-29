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المبيضين ينفي اختراق أردني لقناة إسرائيلية .. ويؤكد: فوتوشوب .. ( فيديو )

10/29/2023 10:10:21 AM
(MENAFN- Amman Net) نفى وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين قيام "هاكر" أردني باختراق قناة اسرائيلية، مؤكدا ان المتداول جرى ترتيبه عبر برنامج "فوتوشوب" على حد قوله.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب أردني ادعى أنه اخترق القناة الاسرائيلية 13 خلال عرضها لإعادة .

وقد نشر الشاب يوسف جاد الله عبر قصته "الستوري" في الانستجرام مساء أمس أنه قام باختراق القناة العبرية أثناء إعادة نشرة الأخبار ولم تكن في البث المباشر.

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