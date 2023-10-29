المبيضين ينفي اختراق أردني لقناة إسرائيلية .. ويؤكد: فوتوشوب .. ( فيديو )

(MENAFN
- Amman Net) نفى وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين قيام "هاكر" أردني باختراق قناة اسرائيلية، مؤكدا ان المتداول جرى ترتيبه عبر برنامج "فوتوشوب" على حد قوله.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب أردني ادعى أنه اخترق القناة الاسرائيلية 13 خلال عرضها لإعادة .
وقد نشر الشاب يوسف جاد الله عبر قصته "الستوري" في الانستجرام مساء أمس أنه قام باختراق القناة العبرية أثناء إعادة نشرة الأخبار ولم تكن في البث المباشر.
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