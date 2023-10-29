أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من التناقض والارتباك .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) قال أستاذ علوم سياسية الدكتور هايل الدعجة إن دعوة الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين بالتوجه إلى جنوب قطاع غزة، هي جزء من مشروع التهجير .
إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من التناقض والارتباك. وبدأ يشهد ضغوطات دولية من الجانب الانساني جانب إيصال المساعدات الإغاثية والطبية.
وقال الدعجة إنه "يعتقد أن كل ما يقال الآن عن نتنياهو يخاطب الداخل الاسرائيلي نفسه المنقلب عليه، في ظل حالة الانقسام، وأيضا يحاول إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالابعاد الإنسانية. ولكن في نفس الوقت هو يخطط لشيء بات جزء طبيعي من الأجندات الإسرائيلية وهو ما يسمى بمحاولة التهجير القسري."
وأوضح أن الأمور أصبحت واضحة بالنسبة اللمجتمع الدولي، وبالنسبة للفلسطينين.فهم بالأساس لا يثقون به ولا بتصريحاته فهم أصحاب قضية وحق.
وقال الدعجة بخصوص مطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقمة عربية طارئة "إنه يرى إن كانت القمة لإجل الاستنكار والإدانة ف لا نحن كمتابعين وعرب ومسلمين مهتمين ونحن في غنى عنها، ولكن إن كان ولابد من إيصال رسالة فـالقمة تتطلب موقف عربي قوي أقلها إرسال رسائل للدول بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من يدعم الكيان الغاصب. والتفكير بوسائل تشكل أدوات ضغط وهي كثيرة بالنسبة للجانب العربي."
وختم بأن القضية ليست فقط إدانات واسنكارات، العالم كله الآن يدين ويستنكر ومع ذلك فإن الاحتلال ما يزال ماضٍ بمجازرة وجرائمه الوحشة ضد الأطفال والنساء والبنى والمساجد.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من التناقض والارتباك
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