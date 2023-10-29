أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من التناقض والارتباك .. استمع

MENAFN - Amman Net) قال أستاذ علوم سياسية الدكتور هايل الدعجة إن دعوة الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين بالتوجه إلى جنوب قطاع غزة، هي جزء من مشروع التهجير .

إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من التناقض والارتباك. وبدأ يشهد ضغوطات دولية من الجانب الانساني جانب إيصال المساعدات الإغاثية والطبية.

وقال الدعجة إنه "يعتقد أن كل ما يقال الآن عن نتنياهو يخاطب الداخل الاسرائيلي نفسه المنقلب عليه، في ظل حالة الانقسام، وأيضا يحاول إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالابعاد الإنسانية. ولكن في نفس الوقت هو يخطط لشيء بات جزء طبيعي من الأجندات الإسرائيلية وهو ما يسمى بمحاولة التهجير القسري."

وأوضح أن الأمور أصبحت واضحة بالنسبة اللمجتمع الدولي، وبالنسبة للفلسطينين.فهم بالأساس لا يثقون به ولا بتصريحاته فهم أصحاب قضية وحق.

وقال الدعجة بخصوص مطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقمة عربية طارئة "إنه يرى إن كانت القمة لإجل الاستنكار والإدانة ف لا نحن كمتابعين وعرب ومسلمين مهتمين ونحن في غنى عنها، ولكن إن كان ولابد من إيصال رسالة فـالقمة تتطلب موقف عربي قوي أقلها إرسال رسائل للدول بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من يدعم الكيان الغاصب. والتفكير بوسائل تشكل أدوات ضغط وهي كثيرة بالنسبة للجانب العربي."

وختم بأن القضية ليست فقط إدانات واسنكارات، العالم كله الآن يدين ويستنكر ومع ذلك فإن الاحتلال ما يزال ماضٍ بمجازرة وجرائمه الوحشة ضد الأطفال والنساء والبنى والمساجد.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من التناقض والارتباك