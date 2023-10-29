استشهاد الشاب حسين ربيع برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN /استشهد
الشاب حسين ربيع جراء اصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.
وبحسب مصادر محلية فقد اعلن في مستشفى بيت جالا الحكومي عن ارتقاء الشاب ربيع و الذي اصيب برصاص الاحتلال في
مخيم الدهيشة صباح اليوم.
وبحسب مصادر محلية فقد اصيب الشاب ربيع على سطح العمارة التي يقطنها جراء باصابته برصاص الاحتلال التي اقتحمت المنطقة وقامت باطلاق النار بكثافة حيث اصيب ولم يكن احد يعرف باصابته منذ عدة ساعات.
وعقب وجود الشهيد على سطح منزله تم نقله على الفور بسيارات الهلال الاحمر حيث اعلن عن استشهاده.
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