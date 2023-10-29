مع تصاعد الغضب إزاء تصريحاته .. نتنياهو يحذف لومه لأجهزة الأمن الإسرائيلية

مع تصاعد الغضب إزاء تصريحاته، التي ألقى فيها باللوم على أجهزة الأمن والمخابرات، في الهجوم المدمر، الذي وقع في السابع من أكتوبر، حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تلك التصريحات.

وقال نتنياهو، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي/إكس/ تويتر سابقا "كنت مخطئا. الأشياء، التي قلتها بعد المؤتمر الصحفي (أمس السبت)، ما كان يجب أن تقال وأنا أعتذر عنها".

وأضاف في المنشور التالي "أقدم دعمي الكامل لجميع قادة قوات الأمن. أدعم رئيس الأركان. والقادة وجنود الجيش الإسرائيلي، الموجودين على الجبهة ويقاتلون من أجلنا. معا سننتصر".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تعرض لهجوم من قبل بيني غانتس، عضو مجلس الحرب وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" بالإضافة إلى زعيم المعارضة، يائير لابيد، بسبب كتابة منشور على موقع التواصل الاجتماعي/إكس/، يصر فيه على إنه لم يتلق على الإطلاق أي تحذيرات بشأن "النوايا الحربية" لحركة حماس، في أي مرحلة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وكتب نتنياهو أيضا أن "جميع أجهزة الأمن، بما في ذلك رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الشاباك، كانت ترى أن حماس تم ردعها وتريد التوصل إلى تسوية".

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