مع تصاعد الغضب إزاء تصريحاته .. نتنياهو يحذف لومه لأجهزة الأمن الإسرائيلية

(MENAFN
- Al-Bayan)
مع تصاعد الغضب إزاء تصريحاته، التي ألقى فيها باللوم على أجهزة الأمن والمخابرات، في الهجوم المدمر، الذي وقع في السابع من أكتوبر، حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تلك التصريحات.
وقال نتنياهو، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي/إكس/ تويتر سابقا "كنت مخطئا. الأشياء، التي قلتها بعد المؤتمر الصحفي (أمس السبت)، ما كان يجب أن تقال وأنا أعتذر عنها".
وأضاف في المنشور التالي "أقدم دعمي الكامل لجميع قادة قوات الأمن. أدعم رئيس الأركان. والقادة وجنود الجيش الإسرائيلي، الموجودين على الجبهة ويقاتلون من أجلنا. معا سننتصر".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تعرض لهجوم من قبل بيني غانتس، عضو مجلس الحرب وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" بالإضافة إلى زعيم المعارضة، يائير لابيد، بسبب كتابة منشور على موقع التواصل الاجتماعي/إكس/، يصر فيه على إنه لم يتلق على الإطلاق أي تحذيرات بشأن "النوايا الحربية" لحركة حماس، في أي مرحلة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.
وكتب نتنياهو أيضا أن "جميع أجهزة الأمن، بما في ذلك رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الشاباك، كانت ترى أن حماس تم ردعها وتريد التوصل إلى تسوية".
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