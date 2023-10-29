إسرائيل: حدث أمني خطير .. كتائب القسام تنفذ عملية إنزال خلف الخطوط غرب إيرز

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.

ووفق موقع روسيا اليوم فإن الحدث بدأ بعملية إنزال خلف الخطوط غرب "إيرز" نفذتها كتائب القسام، حيث اخترقوا الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية.

وأضاف أن "كتائب القسام" قالت إن مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة، مؤكدا أنه وبعد انتهاء هذا الحدث، انهمرت قذائف الهاون على "إيرز" ومناطق أخرى في غلاف غزة.

وبعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من الجيش الإسرائيلي قرب "إيرز"، وقع اشتباك مسلح عنيف مجددا قرب السياج الفاصل.

وأعلنت كتائب القسام اليوم الأحد أن مقاتليها يتصدون للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة) بعد تسللهم خلف خطوطها، وأنهم يخوضون اشتباكات مسلحة معه، في وقت أطلقت فيه الكتائب رشقات صاروخية على تل أبيب.

وقالت الكتائب إن مقاتليها باغتوا القوات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بعد تسللهم خلف خطوطها، واشتبكوا معها.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا الآليات الإسرائيلية بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عمليات قنص لجنود إسرائيليين، ومحاولة إنزال عبر شاطئ رفح، كما استهدفوا تجمعا للآليات في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا بطائرة الزواري.

وقد أفاد مراسل الأناضول بأن بوارج حربية إسرائيلية أطلقت نيرانا كثيفة تجاه المنطقة التي يتصدى فيها مقاتلو القسام للقوات الإسرائيلية المتوغلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة في حادثين منفصلين شمال غزة، وهذه أول إصابات يعلن عنها الجيش منذ شروعه بعمليات برية في غزة مساء الجمعة الماضي.

وقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ بدء الحرب إلى 311، والأسرى الإسرائيليين في غزة إلى 230، إضافة إلى إجلاء 125 ألفا من سكان غلاف غزة وشمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، منذ بداية الحرب.

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