العين الأهلية للتأمين: برنامج «الرعاية المدرسية والعائلية» يوفر التغطية للالتزامات من دون انقطاع

نظمت شركة العين الأهلية للتأمين ورشة عمل أخيراً للتعريف ببرنامج «الرعاية المدرسية والعائلية» الذي أطلقته أخيراً بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس للعام الدراسي 2023-2024، حيث جرى تنظيم الورشة في دبي.

وقدم فريق شركة العين الأهلية للتأمين استعراضاً وشرحاً عن البرنامج، وفئات المستفيدين منه، والتغطية التي يقوم بها، أمام عدد من ممثلي شركات وساطة التأمين العاملين في دولة الإمارات، حيث يندرج هذا البرنامج المهم ضمن منتجات تأمينات الرعاية الاجتماعية التي تم تصميمها لتناسب مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم إصداره إلكترونياً بشكل كامل بنسبة 100٪، مما يمثل خطوة مهمة في جهود شركة العين الأهلية للتأمين نحو الرقمنة والابتكار وتوفير تجربة سلسة وسهلة للعملاء.

وأعرب المشاركون في ورشة العمل عن سعادتهم بإطلاق هذا البرنامج الفريد من نوعه الذي يوفر التغطية الضرورية للمصاريف والالتزامات المدرسية والعائلية لضمان استمرارها من دون انقطاع بسبب الظروف الطارئة التي قد تتعرض لها العائلة، سواء بسبب فقدان المعيل لعمله أم وفاته أم تعرض أحد الوالدين لمرض عضال، وذلك بحسب شروط وثيقة التأمين.

وقال محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين، بهذه المناسبة: ضمن إطار مسؤوليتنا اتجاه المجتمع، قمنا بإعداد وتصميم برنامج «الرعاية المدرسية والعائلية» الذي يمكن للمواطنين والمقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة منه لتوفير حماية تكاليف تعليم الأطفال ورفاهيتهم في حال فقدان المعيل لعمله أو وفاته أو العجز الكلي الدائم أو المرض العضال لأي من الوالدين بحسب شروط الوثيقة.

وأضاف حمادة: نتفهم مدى الصعوبات التي قد تواجه بعض الأسر والعائلات على صعيد الأعمال، حيث عانت الكثير من الأسر من القدرة على مواجهة التحديات والعوائق والتغيرات المفاجئة في العمل وظروف الحياة، وفي خضم هذه الأوقات الصعبة، نشعر بواجب المساهمة في دعم الأسر التي تعيش بيننا وتقديم المساعدة للتخفيف من القلق والمخاوف اليومية التي تؤثر علينا عبر هذا البرنامج الجديد الذي نقدمه بأسعار معقولة ومناسبة، وتوفير الدعم للأسر، لضمان استمرارية تعليم أبنائهم المدرسي، وبذلك سيمنح البرنامج راحة البال للآباء وأولياء الأمور في ظل ظروفهم الصعبة.

ويغطي برنامج «الرعاية العائلية والمدرسية» التكاليف المباشرة للرسوم الدراسية للأطفال ونفقات التعليم الأخرى المرتبطة بها، كما يوفر الدعم للنفقات العاجلة والحيوية والأساسية، حيث يتم تقديم العون اللازم في الحالات المذكورة سابقاً حسب شروط وثيقة التأمين.

ويتم تزويد الأطفال المعلن عنهم تلقائياً بغطاء ضد الحوادث الشخصية، وهناك خيار لتضمين تغطية الحوادث الشخصية للوالدين أيضاً.

وتم تصميم هذا البرنامج التأميني بشكل غير مسبوق للآباء حتى سن 65 عاماً، ويتمتع بمعايير قبول 100٪، ويمكن شراؤه من موقع الشركة الإلكتروني ببساطة في غضون دقائق.