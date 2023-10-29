630 مليون دولار أرباح «البنك العربي» بنهاية الربع الثالث

واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج قوية بنهاية الربع الثالث من العام 2023 مدفوعة بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 630.3 مليون دولار مقارنة بـ 405.8 ملايين دولار كما في 30 سبتمبر 2022، محققة نمواً 55%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.8 مليارات دولار.

هذا وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.3 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2023، مقارنة بـ 35.6 مليار دولار بالربع الثالث من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 49 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2023، مقارنة بـ 47.8 مليار دولار بالربع الثالث من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 4% و5% على التوالي.

وقال صبيح المصري – رئيس مجلس الإدارة: «إن النتائج التي حققها البنك بنهاية الربع الثالث من العام 2023 تعكس نجاح استراتيجية البنك ونهجه الحصيف في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر، مؤكداً ثقته بقدرة البنك على مواصلة تحقيق نمو مستدام في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث».

من جهتها أوضحت رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – أن مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيلياً جيداً ينسجم مع استراتيجيتها المبنية على تنوع مصادر الدخل من خلال المناطق التي تعمل بها المجموعة وفي مختلف قطاعات الأعمال، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية في ظل ما تشهده البيئة التشغيلية من تحديات. وأشارت الصادق إلى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74%، وأضافت الصادق إن المجموعة تواصل تعزيز جودة محفظتها الائتمانية تماشياً مع السياسات الحصيفة التي تتبناها المجموعة، حيث حافظت على نسبة تغطية القروض غير العاملة بما يفوق 100%. وبينت الصادق أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نحو 16.9% معظمها ضمن رأس المال الأساسي وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.