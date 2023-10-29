«إيفرغراند» ولحظة قضائية حاسمة للدفاع عن نفسها في مواجهة طلبات دائنيها للتصفية

تواجه مجموعة «تشاينا إيفرغراند غروب» لحظة حاسمة يوم الإثنين في جلسة استماع بالمحكمة، حيث ستقف للدفاع عن نفسها في مواجهة طلبات دائنيها للتصفية.

تأتي هذه القضية التي طال انتظارها في المحكمة العليا في هونغ كونغ في أعقاب ملحمة استمرت سنوات، ولخصت صعود صناعة العقارات في الصين وهبوطها.

وإذا تم اتخاذ قرار بالتصفية، فإن «إيفرغراند»، التي لديها التزامات تبلغ قيمتها نحو 327 مليار دولار، يمكن أن تصبح أكبر مطور على الإطلاق يواجه هذا المصير بموجب قانون هونغ كونغ.

ولم يعد هذا الأمر مجرد خطر افتراضي، إذ إن مجموعة الدائنين الذين دعموا في السابق خطة إعادة هيكلة الشركة، أصبحت مترددة ولم تقرر المجموعة بعد ما إذا كانت ستتحدث علناً ضد طلب التصفية، على الرغم من أنها فعلت ذلك سابقاً.

جاء هذا التحول بعد صدمة في أواخر سبتمبر حينما ألغت «إيفرغراند» اجتماعات الدائنين في اللحظة الأخيرة، ومضت في مراجعة شروط إعادة هيكلتها، فيما ردّ الدائنون الذين يمتلكون أكثر من 6 مليارات دولار من سندات الإنشاء الخارجية البالغة 19 مليار دولار، بأنهم «تُركوا في الظلام».

وإذا صدر أمر بتصفية «إيفرغراند»، فإن ذلك من شأنه أن يضخ المزيد من عدم اليقين، في وقت تكافح الشركة لصوغ خطة إعادة هيكلة جديدة. ومن شأن أي حكم من هذا القبيل أن يرسل أيضاً إشارات صدمة في القطاع الذي يعاني تراجع المبيعات، ونقص ثقة مشتري المنازل ومشكلات السيولة.

وقال دانييل مارغوليس، الشريك في شركة «ديشيرت» المتخصصة في شؤون إعادة الهيكلة بآسيا، إن الشركة ومستشاريها «من المرجح أن يواجهوا وقتاً عصيباً حقيقياً في جلسة الاستماع».

وتمكنت شركة «إيفرغراند» سابقاً من تجنب هذا الحكم بتأجيله، لأن اقتراح إعادة الهيكلة كان يسير قدماً، ولأنها حصلت على دعم من مجموعة الدائنين، ولكن «يبدو أن هذين العاملين باتا موضع تساؤل»، كما قال مارغوليس.

ومن المرجح أن تؤدي التصفية إلى «انهيار غير منضبط» لشركة «إيفرغراند»، وسيكون الفشل في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية للمضي قدماً في إعادة الهيكلة «نهاية الطريق لإعادة هيكلة الشركات الصينية»، وفقاً لبيان صحافي صادر عن مجموعة حاملي السندات في وقت سابق هذا الشهر.

ومع تزايد الضغوط على «إيفرغراند» لإحراز تقدم في المفاوضات، أجرت شركة التطوير العقاري في الأيام الأخيرة محادثات مع بعض الدائنين الذين عارضوا خطتها في السابق.

وظلت الدعوى معلقة في المحكمة 17 شهراً تقريباً بعد عدة تأخيرات طلبتها الشركة، ومن المقرر الاستماع إلى القضية يوم الإثنين أمام ليندا تشان، القاضية ذات الخبرة المعروفة بتعاملها مع قضايا الإفلاس.

وأصدرت محكمة هونغ كونغ ما لا يقل عن ثلاثة أوامر تصفية لمطوري العقارات الصينيين منذ بدء أزمة الديون في سنة 2021، على الرغم من الدعاوى القضائية الشائكة ومصلحة الصين في دعم المطورين لضمان تعافي مشتري المنازل.