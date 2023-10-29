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غولان: إسرائيل تعاني أزمة هي الأخطر بتاريخها

10/29/2023 10:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال
نائب رئيس أركان الاحتلال
وعضو الكنيست السابق يائير غولان، اليوم الأحد، إن
"إسرائيل" تعاني أزمة قيادة هي الأخطر في تاريخها.

وتابع أنه يجب على نتنياهو أن يستقيل كونه غير مؤهل لاتخاذ قرارات على مستوى "إسرائيل".

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