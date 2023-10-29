غولان: إسرائيل تعاني أزمة هي الأخطر بتاريخها

غولان: إسرائيل تعاني أزمة هي الأخطر بتاريخها
التاريخ
10/29/2023 10:00:10 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال
نائب رئيس أركان الاحتلال
وعضو الكنيست السابق يائير غولان، اليوم الأحد، إن
"إسرائيل" تعاني أزمة قيادة هي الأخطر في تاريخها.
وتابع أنه يجب على نتنياهو أن يستقيل كونه غير مؤهل لاتخاذ قرارات على مستوى "إسرائيل".
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