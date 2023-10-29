الكرة الذهبية.. ميسي نحو الثامنة والبعض يعتبرها فضيحة

MENAFN - Khaberni) خبرني - في حفلها السنوي المعتاد، ستقدم مجلة "فرانس فوتبول" جائزة الكرة الذهبية مساء الاثنين، لأفضل لاعب خلال الموسم المنصرم 2022-2023.

وتشير التقارير، إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو الذي سيظفر بالكرة الذهبية، للمرة الثامنة في تاريخه، في رقم قياسي غير مسبوق.

أبرز منافس لميسي

أما المرشح الأبرز لمزاحمة ميسي، فهو الهداف النرويجي إيرلنغ هالاند، الذي تألق الموسم الماضي وقاد فريقه مانشستر سيتي لثلاثية تاريخية، وهي لقبي الدوري والكأس الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، كما حصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.

وبدرجة أقل، هناك منافسة على الجائزة من الفرنسي كيليان مبابي، الذي كان من أبرز لاعبي مونديال 2022 مع منتخب فرنسا، وخسر النهائي بصعوبة أمام الأرجنتين، وكذلك نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، الذي تألق مع مانشستر سيتي خلال مسيرة "الثلاثية".

فضيحة

ووصف أسطورة الدوري الإنجليزي السابق، الفرنسي تيري هنري، فوز ميسي بالجائزة بالـ"فضيحة"، بسبب إنجاز نجوم مانشستر سيتي.

وقال هنري: "أتفهم أن فوز ميسي بكأس العالم هو أمر هائل، لكن التركيز يجب أن ينصب على فريق فاز بالثلاثية، وما قدمه هالاند لهذا الإنجاز بأرقامه القياسية. إنه يستحق الكرة الذهبية. إذا لم يحصل عليها هالاند، فهذه فضيحة".

موعد الحفل

الحفل سيقام في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، في الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي، مساء الاثنين.

قائمة المرشحين

في سبتمبر الماضي، كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب للموسم الماضي.

القائمة ضمت كما كان متوقعا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.



أما أبرز اللاعبين الذي تواجدوا في القائمة فهم لاعب ليفربول المصري محمد صلاح، بالإضافة إلى كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني سابقا والاتحاد السعودي حاليا.



وتواجد في القائمة أيضا لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروين وبيرناردو سيلفا، وكذلك النجم الإنجليزي الصاعد جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد حاليا، وكان الغائب الأبرز عن القائمة هو البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.