انزال قسامي خلف تمركز جيش الاحتلال

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- Khaberni) خبرني - نفذ عناصر من كتائب القسام ، عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيرز.
وبحسب الجزيرة اشتبك عناصر القسام اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل السياج الفاصل قرب موقع إيريز العسكري
وفي وقت سابق ، قالت كتائب القسام إنها قصفت الآليات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف هاون
وأضافت الكتائب إن النيران اشتعلت في عدد من الآليات العسكرية غرب موقع إيرز، وأجهزت على عدد من الجنود داخلها.
وأشارت إلى أنها قصفت حشود العدو في كيبوتس ناحل عوز بقذائف هاون.
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