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انزال قسامي خلف تمركز جيش الاحتلال

10/29/2023 9:22:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نفذ عناصر من كتائب القسام ، عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيرز.

وبحسب الجزيرة اشتبك عناصر القسام اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل السياج الفاصل قرب موقع إيريز العسكري

وفي وقت سابق ، قالت كتائب القسام إنها قصفت الآليات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف هاون

وأضافت الكتائب إن النيران اشتعلت في عدد من الآليات العسكرية غرب موقع إيرز، وأجهزت على عدد من الجنود داخلها.

وأشارت إلى أنها قصفت حشود العدو في كيبوتس ناحل عوز بقذائف هاون.


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