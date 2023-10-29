باريس تستضيف غدا حفل جوائز الكرة الذهبية .. والسباق يشتعل بين ميسي وهالاند

تشهد العاصمة الفرنسية "باريس" غدا الاثنين، حفل جوائز النسخة الـ67 من جوائز "الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وتكشف خلاله المجلة عن الفائز بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023.

وتحظى الجائزة باهتمام بالغ على جميع المستويات وخاص الجماهيرية والإعلامية كونها من أعرق الجوائز الفردية في مجال الرياضة حيث انطلقت في منتصف القرن الماضي.

ويضاعف من أهمية الجائزة هذه المرة، مدى أهمية الأحداث التي تدخل في إطار تقييم المتنافسين عليها خاصة الفوز التاريخي للمنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم في أواخر عام 2022 والثلاثية التاريخية التي أحرزها مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المنقضي.

وكان الفرنسي كريم بنزيما أحرز النسخة الماضية من الجائزة في أكتوبر 2022 مستفيدا من موسمه الاستثنائي مع ريال مدريد الإسباني في 2021 / 2022؛ والذي توج فيه مع الفريق بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويعود نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عاما) إلى صدارة المرشحين على الكرة الذهبية في هذه النسخة معتمدا على إنجاز الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 بعد 36 عاما من فوز الفريق باللقب العالمي في نسخة 1986 بقياد الأسطورة دييجو مارادونا.

ولعب ميسي دورا كبيرا في فوز الفريق باللقب أواخر العام الماضي، وأحرز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2022 كما حل ثانيا في قائمة هدافي البطولة برصيد 7 أهداف.

وتلقى ميسي المكافأة سريعا على هذا الإنجاز بإحرازه جائزة "الأفضل" في عام 2022، والتي قدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في حفله السنوي خلال فبراير الماضي، ليصبح ميسي هو الأفضل في استفتاء الفيفا لعام 2022.

وبعدها بشهور قليلة، فاز ميسي بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي قبل الانتقال إلى انتر ميامي الأمريكي، ليدشن مسيرته مع الفريق الجديد بإحراز لقب بطولة "كأس الدوريات"، والتي توج ميسي هدافا لها برصيد 10 أهداف في 7 مباريات، كما فاز بجائزة أفضل لاعب بنفس النسخة.

وفيما يعول ميسي على إنجاز المونديال في منافسته على جائزة الكرة الذهبية، تشهد قائمة المرشحين للفوز بالجائزة، 7 لاعبين ممن فازوا مع مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخي (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي.

وتمثل هذه الثلاثية التاريخية دعما قويا لفرص لاعبي مانشستر سيتي في مواجهة إنجاز ميسي بالمونديال.

ويأتي في مقدمة لاعبي مانشستر سيتي المنافسين لميسي، المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند (22 عاما)، الذي انتقل للفريق من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022، وحقق العديد من الأرقام القياسية على مستوى السجل التهديفي، ومنها تسجيل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي بموسم واحد.

وتلقى هالاند جائزة أفضل لاعب في استفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الموسم الماضي، ويتطلع اللاعب الآن للفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه رغم صعوبة المنافسة مع ميسي الفائز بالجائزة 7 مرات سابقة (رقم قياسي) .

وتضم قائمة المرشحين للجائزة 30 لاعبا، منهم لاعبين آخرين بارزين أصحاب بصمات واضحة أيضا مثل الفرنسي كيليان مبابي، الذي بلغ مع منتخب بلاده نهائي مونديال 2022 وتوج هدافا للبطولة والنيجيري فيكتور أوسيمين الفائز مع نابولي بلقب الدوري الإيطالي.

وكما يمثل مونديال 2022 عنصرا مهما في التقييم لجائزة الكرة الذهبية، سيدخل مونديال 2023 للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا عنصرا في غاية الأهمية بالتقييم الخاص بجائزة أفضل لاعبة في العالم.

وأحرز المنتخب الإسباني لصالحه لقب البطولة عن جدارة لتصبح لاعباته من أبرز المنافسات على الكرة الذهبية التي تقدمها "فرانس فوتبول" غدا لأفضل لاعبة في العالم.

وبعد فوزها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في مونديال 2023 بأستراليا ونيوزيلندا وجائزة أفضل لاعبة في الموسم الماضي باستفتاء اليويفا نظرا لفوزها مع برشلونة بلقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال الأوروبي، تبدو اللاعبة الإسبانية آيتانا بونماتي هي الأكثر ترشيحا للفوز بالجائزة غدا.

ومن المرشحات بقوة أيضا كل من أولجا كارمونا لاعبة ريال مدريد والمنتخب الإسباني وألكسندرا بوب ولينا أوبردورف لاعبتي فولفسبورج والمنتخب الألماني وسام كير لاعبة تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الأسترالي.

كما يشهد الحفل غدا توزيع جائزتين أخريين هما "كوبا" لأفضل لاعب شاب، و"ياشين" لأفضل حارس مرمى.

وتضم قائمة المرشحين لكل منهما 10 أسماء، ويبرز من النجوم الشبان الموجودين بقائمة المرشحين لجائزة "كوبا" كل من الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد الإسباني) وبيدري وجافي وأليخاندرو بالدي ثلاثي برشلونة الإسباني وجمال موسيالا (بايرن ميونخ).

وعلى مستوى حراس المرمى، يبرز أيضا من الموجودين بالقائمة كل من الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) والمغربي ياسين بونو (أشبيلية الإسباني/ الهلال السعودي) والكاميروني أندريه أونانا (انتر ميلان الإيطالي/ مانشستر يونايتد الإنجليزي) والبرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) والألماني مارك أندري تير شتيجن (برشلونة الإسباني) والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني) والفرنسي مايك ماينان (ميلان الإيطالي).

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