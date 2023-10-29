غداً.. الإمارات تواجه كازاخستان على صدارة مجموعتها بمونديال كرة القدم المصغرة

تقام غداً الاثنين 8 مباريات بالجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة (ميني فوتبول)، ويلتقي منتخب الإمارات مع كازاخستان على صدارة المجموعة الأولى، بعد تأهلهما رسمياً إلى دور الـ16 بحصد كل منهما لـ6 نقاط من انتصارين متتاليين.

وفي باقي المباريات، تلتقي المكسيك مع جواتيمالا، وجورجيا مع أيرلندا، وإسبانيا مع السودان، والجزائر مع تايلاند، والتشيك مع أوكرانيا، وأمريكا مع رومانيا، فيما يلتقي منتخبا غانا والهند في مباراة بعيدا عن سباق التأهل أو الصدارة، بعدما مني كل منهما بخسارتين متتاليتين.

وأكد إياد راسبي نائب رئيس هيئة رأس الخيمة لتطوير السياحة، أن النجاح الفني والتنظيمي للبطولة، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، يؤكد ريادة الإمارات في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية وفق أفضل الممارسات.

وأوضح أن اللجان العاملة في البطولة بذلت جهودا كبيرة، لتوفير جميع متطلبات النجاح، تتويجاً للدعم الكبير الذي يحظى به الحدث العالمي من حكومة رأس الخيمة، لتعزيز نجاح الإمارة ومكانتها المتميزة على خريطة استضافة الفعاليات الدولية.

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