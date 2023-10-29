قف معي لوهلة

الحياة تعلمنا الكثير، وترتقي أخلاقنا بتعاملاتنا مع بعضنا البعض، والحياة تجارب بمفهومها الصحيح، وفق الأصول والعادات السليمة، وليس كما يفسرها البعض في تجارب لا تغني من الأمر شيئاً، ولا تزيده إلا عسراً وتعباً، فالإنسان، كما ذكر ابن خلدون، مدني بطبعه، يحب التجربة والعلم، ويحب أن ينخرط بالمجتمع، وغيره من المجتمعات المجاورة، فقد يتعلم الإنسان شيئاً من مجتمع مغاير، وكذلك الإنسان من المجتمع المغاير، يتعلم شيئاً من مجتمع الأول، وهذا هو حال الحياة دائماً.

إن للحياة لذة يجب أن يتفكر الإنسان جيداً بكيفية تذوق لذتها، فربما يتلذذ بالحلو منها، فيبقى هائماً في بحر لا رجعة فيه، وربما بالمر منها، فيطاله الأذى من كل فج، فيجب على الإنسان أن يكون متوازناً في كافة ما يريد تجربته في الحياة، وكل شيء في الحياة له طريق لتجربته وفق الأصول والعادات.

العلاقات في أيامنا تجارب، تُعلمنا العديد من المواقف وتكسبنا الكثير من العلم، وخاصة علاقات الصداقة، فالصداقة جوهر كل أساس وتعامل، فمن اغتنم بصديق وضع الله نصب عينيه، فقد ظفر وسلم، ومن اضمحل في مستنقعات الصداقة الفاسدة، خاب وخسر، فالصديق اليوم هويتك في المجتمع، تُعرف به ويعلم الناس عنك ما تجهله من خلاله، صورة تعكس عنك، ويشار لك بالبنان بسببه، ولكن الحذر يكون هنا، هل تكون الإشارة بإيجابية أم سلبية؟، حيث قال الإمام الشافعي – رحمه الله: إذا كان لك صديق يعينك على

الطاعة فشد يديك به، فإن اتخاذ الصديق صعب، ومفارقته سهلة. وكن متيقناً بأن من تتخذه صديقاً هو الصادق الصدوق صادق الوعد، وليس من يمكر ويخبث معك بتعامله، تراه صالحاً وهو غير ذلك.

«المجالس مدارس» كما قال أجدادنا، نتعلم من المجالس ما لا نتعلمه في المدارس، العادات العربية الأصيلة وكرم الضيافة، ومنح الضيف حقه، وقيام الواجب في حضوره، تعلمنا من المجالس السمت في النصح وحسن القول والرد والتأدب بآداب الشريعة الإسلامية أولاً، والعادات العربية الحميدة ثانياً، فالمجالس ترسخ علومها في عقل وقلب من يعاشر جلّاسها.

في عملك، تستيقظ كل يوم لتمنح جزءاً من وقتك لوطنك، وخلاله تكسب خبرات جديدة، تتعلم أشياء جديدة، وتكسب مهارات تجهلها سابقاً، وتتعرف إلى أشخاص جدد، منهم زملاء في العمل، ومنهم من يرتقي إلى منزلة الصديق، وهنا تذكر ما ذكرناه سلفاً عن الصداقة، في العمل اليوم تتعامل مع كافة أطياف المجتمع بمختلف طباعهم، ويجب أن يكون لديك تحكم بالغ في تعاملك معهم، حيث ترتقي أخلاقنا بتعاملاتنا مع بعضنا البعض، فتعاملك وردة فعلك في العمل اليوم، تحسب لك أو عليك، فلا تجعلها تُنقل بصورة سلبية، بل اجعل البشاشة في محياك نبراساً لتعاملك مع الآخرين، واخنع لهم، فأنت هنا لخدمتهم.

المنزل يخرّج العديد من الأجيال، منهم الطبيب والضابط والطيار والمعلم والمهندس والقاضي والإداري، وغيرها من المهن والوظائف، تتعلم من المنزل الأخلاق وترتوي مما كسبته من والديك، فالتربية اليوم تلعب دوراً مهماً في تنمية المجتمع وغرس الأخلاق الحميدة في نفوس الأبناء، يبدأ أولاً من التربية ثم المجالس والمدارس، فالتربية الصالحة صلاح كل ابن أو ابنة، فمن المنزل تكتسب الأخلاق، وتشبع الغرائز بالصالح والخير، وتنبذ من خلالها الفاسد والشر.

الذات كلمة لها معاني كثيرة وعظيمة، يجب أن تحترمها حتى تعكس صورتك الحقيقية، فإذا ما استغلتها بالتلون والتغير، فسوف ينكشف يوماً الوجه الذي يخفيه قناع يعكس ما في ذاتك، فمن الذات تجتهد وتصارع نفسك لتنميها، الذات نبتة تستقي من ما تم ذكره سابقاً من العلاقات والمجالس والتربية والمدارس والعمل، ولكن مفصل الأمر يأتي في تكوين ما تم استقاؤه، هل تستثمره بما هو نافع لك أم عكسه؟، وهنا هو التحدي الحقيقي، فمتى ما كنت مستعداً للتغير لتصبح شخصاً خلوقاً خيّراً يريد نفع وطنه، فاعلم أن تكوينك لذاتك سيقوم على أسس الأصول والعادات السليمة النافعة، التي تعرف البشر من خلالها، ولا تكن شخصاً متلوناً وليناً، يأتي ويذهب مع الموج، خذ النافع واترك الضار، واسأل ما إذا التبس عليك أمر في أي شأن، اسأل من تضع ثقتك فيه، ولا تسأل أياً كان، فربما يكون غير مستحقاً للثقة بعد أول موقف لك معه.