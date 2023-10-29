أفيخاي أدرعي: مستشفيات ومدارس غزة أهداف مشروعة لإسرائيل

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش في حربه على غزة يسير وفق خطة مدروسة تتكون من مراحل وأن مستشفيات ومدارس غزة أهداف مشروعة لإسرائيل حيث تتخذها حماس دروعًا بشرية، حسب تعبيره.

وقال أدرعي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إنه "في البداية، دمرنا البنية التحتية لحماس جوًا، ثم انطلقنا في توسيع العملية البرية، بالتوازي مع عمليات لقوات المدرعات والقوات البحرية والجو".

وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي ينطلق من مرحلة إلى مرحلة في اتجاه التصعيد في الأيام المقبلة حتى تتحقق أهداف الحرب".

ولم ينفِ أدرعي وقوع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، أثناء التوغل البري المحدود في شمال قطاع غزة.

وتابع: "الخسائر في صفوف عدونا أكثر وأفدح"، مضيفا أن "حماس" ستندم على ما قامت به من هجوم في السابع من أكتوبر.

ورفض أدرعي التعليق على تصريحات المتحدث باسم "كتائب القسام"، قائلا إن "حماس تتكتم على ما يصيبها من خسائر فادحة".

ويرى أدرعي أن ما يقال حول استهداف إسرائيل مستشفيات ومدارس ومدنيين كلام عارٍ من الصحة، مشيرا إلى أنها "أهداف مشروعة لإسرائيل حيث تتخذها حماس دروعًا بشرية"، حسب تعبيره.

وعن استهداف مدارس "الأونروا" وقتل 30 موظفا أمميًا من وكالة "غوث" وتشغيل اللاجئين، أجاب متحدث الجيش الإسرائيلي بأن "تل أبيب ستحقق في هذا الأمر لمعرفة ملابسات هذا الاستهداف".

وعن مسألة الأسرى لدى "حماس"، أكد أدرعي أن هذا الأمر تتم دراسته وكيفية تسويته مع الحلفاء الإقليميين والدوليين دون تسمية دول بعينها.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل، الجمعة الماضية، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة.

وخلال العملية، شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والإنترنت عن القطاع كامله.

ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على حماس، متوعدةً الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 8 آلاف قتيل ونحو 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.

اقرأ أيضا

بعد عرض إيلون ماسك .. إسرائيل تمنع استخدام ستارلينك في غزة الجيش الإسرائيلي يزيد عدد قواته في قطاع غزة الصحة العالمية تعلق على طلب إسرائيل إخلاء مستشفى القدس بغزة بسبب هجوم حماس .. نتنياهو ينتقد قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية إسرائيل تشن حملة برية في غزة وعودة تدريجية للاتصالات وتصاعد الدعوات لهدنة إنسانية مع عودة الاتصالات.. سكان غزة المذعورون يحاولون التواصل مع ذويهم وأصدقائهم حكومة حماس: 10 آلاف قتيل ومفقود في هجمات إسرائيل على غزة

وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 8 آلاف قتيل

مصر : العراقيل الإسرائيلية تعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة

حماس : جاهزون فوراً لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل

روسيا تحذر: إذا تم محو غزة فسيؤدي ذلك إلى كارثة لقرون

الصليب الأحمر يطالب المجتمع الدولي بعدم التغاضي عن الوضع الكارثي في غزة

لبنان يعلن إصابة ضابط في قوة الأمم المتحدة بلبنان جراء قصف إسرائيلي

السعودية تدين العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز