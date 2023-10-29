مؤتمر دولي: الإمارات تسير بخطى واثقة لتعزيز مكانتها في مجال طب الطيران والفضاء

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي الـ69 لطب الطيران والفضاء أهمية تجربة دولة الإمارات المتميزة في قطاعي الفضاء والطيران ومكانتها المتطورة في طب الطيران والفضاء، خاصة وأنها تعمل على إعداد رواد فضاء إماراتيين ولديها خطة لبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر بحلول عام 2117 وإنشاء أول مدينة علمية لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ وإطلاقها للبرنامج العربي لاستكشاف الفضاء ومجمع تصنيع الأقمار الاصطناعية لتكون دولة الإمارات أول دولة عربية تصنع الأقمار الاصطناعية بشكل كامل.

ووصف المشاركون، في ختام المؤتمر الدولي اليوم، قطاع الطيران في دولة الإمارات بأنه متطور للغاية حيث تمتلك شركات طيران وطنية تنافس على المستوى العالمي وتسير في خطى واثقة لتعزيز مكانتها في مجال طب الطيران والفضاء خاصة وأن العديد من أبناء الإمارات يعملون في قطاعي الطيران والفضاء، وتقوم الإمارات بإعداد الكفاءات الإماراتية للمشاركة في رحلات الفضاء الدولية.

وقام المشاركون في المؤتمر، بجولات علمية وسياحية إلى عدد من معالم أبوظبي خاصة هيئة الطيران المدني ومقر طيران الإتحاد، وتعرفوا على تجربة الإمارات المتطورة في مجال طب الطيران والفضاء، كما زاروا مسجد الشيخ زايد الكبير، وقصر الإمارات، ومتحف اللوفر، والعديد من المعالم الحضارية المتميزة.

وناقس المشاركون، في اليوم الثالث والختامي، المزيد من الموضوعات في طب الطيران والفضاء وذلك في 5 جلسات رئيسية.

وتابع المختصون والخبراء، مناقشة الأداء البشري في طب الطيران والفضاء، خلال جلسة حول احتمالية الضعف الإدراكي العصبي ما بعد جائحة كورونا، وإجراء الاختبارات على أداء طواقم الطيران وتأثير الاستلقاء لمدة طويلة على تغيرات ضغط العين وتحليل العلاقة بين بيئة الطيران والحركة البصرية وانتشار متلازمة العين الجافة بين أفراد طاقم الطيران المدني.

وفي جلسة جديدة حول طب الفضاء، ناقش المشاركون آثار رحلات الفضاء على الضغط داخل الجمجمة واستكشاف إمكانات قياس الخثرات الدموية في الجاذبية الصغرى وإمكانية إجراء تقييم شامل لديناميات التخثر لسلامة رحلات الفضاء.

وناقش الخبراء والمختصون، في الجلسة الثالثة، مشاكل العضلات والعظام، وسلط المشاركون في الجلسة الضوء على التأثير الإيجابي لخدمة العضلات والعظام متعددة التخصصات على عمليات شركات الطيران والتقييم الموضوعي للتعافي الوظيفي بعد التمري وإصابات العظام الشائعة لدى الطيارين الحربيين، خاصة طاقم طائرة إف-16 وميراج 2000 وتحليل التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري العنقي لدى الطيارين المقاتلين بدون أعراض الذين يحلقون بطائرات من طراز F-16 وميراج 2000 وتقييم التصوير بالرنين المغناطيسي لشق القوس الفقري (السنسنة المشقوقة الخفية) باعتباره بديل للتصوير الشعاعي التقليدي لدى الطيارين العسكريين.

وفي جلسة حول طب الطيران، ناقش المشاركون الآثار المترتبة على طب الفضاء الجوي والمواضيع البحثية لعمليات القوات الجوية الأمريكية المستقبلية المحتملة واستراتيجية الدفاع عن الأمراض متعددة الطبقات الناشئة في مجال الطيران والأشعة فوق البنفسجية والتطهير الجوي للطائرات باستخدام الأشعة فوق البنفسجية.

كما ناقش المشاركون في المؤتمر كذلك التخصصات الطبية في طب الطيران حيث تركز النقاش خلال تلك الجلسة حول التقسيم الطبقي لمخاطر مرض الشريان التاجي لدى ملاحي القوات الجوية الأمريكية "التضيق الكلي" كعلامة لعبء المرض وخصائص القلب والأوعية الدموية ونتائج الفحص للطيارين بدون أعراض والفحص البدني الطبي للطيران والعملية الكاملة الموحدة وإدارة التشخيص والعلاج السريري لطياري الطيران المدني في الصين.

وتركز النقاش خلال الجلسة الأخيرة للمؤتمر على سلامة الطيران والعجز المفاجئ - برنامج فحص تطلعي للكشف عن الأحداث القلبية الوعائية الرئيسية المحتملة باستخدام أحدث التشخيصات الحلزونية المقطعية فيما يتعلق بأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية والانسداد الرئوي الحاد والمزمن وتقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية لدى الطيارين الذين لا تظهر عليهم أعراض.

كما عرضت على هامش المؤتمر العديد من اللوحات البحثية الحديثة في مجال طب الطيران والفضاء (البوسترات) وسلطت الضوء على العديد من الموضوعات.

ومن الأبحاث الحديثة التي عرضت على هامش المؤتمر كذلك بحث حول خطط تحسين الجودة في القيادة الجوية والفضائية المتحالفة.

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