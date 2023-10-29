الاحتياط يحسم جدل أسعار الفائدة الأربعاء.. والأنظار على النفط وسط توترات الشرق الأوسط

يترقب المستثمرون مطلع هذا الأسبوع أي علامات جديدة عن أسعار الفائدة الأمريكية وسط احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وهو صراع قد يزيد من اضطراب أسواق المال التي تتوقع بالفعل أسبوعاً مزدحماً يصدر فيه بيان من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية ونتائج شركة «أبل».

ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل لحسم أسعار الفائدة، حيث تخطت التوقعات الآن نسبة 98% أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى تثبيت الفائدة عند معدلاتها الحالية 5.25%، 5.50%، مع الإشارة إلى استمرار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأمريكي أحدث بيان له حول السياسة النقدية يوم الأربعاء، بينما من المنتظر أن تسلط نتائج أبل الفصلية الضوء على أسبوع مزدحم آخر من تقارير الشركات.

وتزايدت مخاوف المستثمرين من اتساع رقعة الصراع في الأيام القليلة الماضية بعد أن أرسلت الولايات المتحدة مزيداً من العتاد العسكري إلى الشرق الأوسط في الوقت نفسه الذي تهاجم فيه إسرائيل أهدافاً في غزة وأنصار حماس في لبنان وسوريا.

الاقتصاد أكثر هشاشة

يرى ديفيد سولومان، الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس، أن الاقتصاد الأمريكي سيكون أكثر هشاشة مع الاتجاه لعام 2024، وأن الفيدرالي ربما لم ينتهِ من عملية رفع الفائدة.

وفي مقابلة مع foxbusiness، قال سولومان: أعتقد أننا سنشهد القليل من التباطؤ في النشاط الاقتصادي في أمريكا.. الفيدرالي يحتاج إلى المزيد من البيانات والمعلومات التي سيراقبها عن كثب.

ولذلك يرى سولومان أن معدل الفائدة قد يرتفع على نحو أكبر، إذ إن التضخم لا يتزحزح.

ومع ذلك، فهو يعتقد أن الفيدرالي سيكون في وضع توقف للمراقبة، وأنه سيعتمد بشكل كبير على البيانات؛ لذلك فإذا لاحظ أن التضخم سيرتفع فإنه سيتصرف وفقاً لذلك.

وعلى الرغم من ذلك، استبعد رئيس غولدمان ساكس العودة إلى الأوضاع السائدة في سبعينيات القرن الماضي، على الرغم من التشديد الحالي للسياسة النقدية.

استثمار الفرص

أصبحت الأسواق أكثر تشاؤماً إزاء آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي، وإذا استمر ذلك على نطاق واسع فقد يوفر ذلك فرصة لشراء الأسهم، وفقاً لـ«غولدمان ساكس».

يشير الأداء الضعيف للأسهم الدورية، التي تتبع دورة الاقتصاد عبر النمو والذروة والركود والتعافي، هذا الشهر، إلى القلق من أن التشديد الأخير للأوضاع المالية سيعيق النمو الاقتصادي، حسبما كتب استراتيجيو «غولدمان ساكس» بقيادة ديفيد كوستين في مذكرة أمس الجمعة.

في الوقت نفسه، وبما أن وجهة البنك الاستثماري ترى أن الاقتصاد الأمريكي سيظل متيناً نسبياً، فإن الشركات في قطاعات مثل الخدمات المالية وأشباه الموصلات والمواد قد تظل في وضع جيد إلى حد ما.

وقال المحللون الاستراتيجيون: «رغم أننا نتوقع استمرار الرياح المعاكسة لمعدلات الخصم والميزانيات العمومية، فإننا نعتبر التخفيض الكبير في توقعات النمو فرصة للشراء».

يأتي ذلك بعد أن ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 5% في 23 أكتوبر للمرة الأولى منذ عام 2007، بينما يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم.

استبعدت لوري كالفاسينا، المحللة الاستراتيجية في «آر بي سي» (RBC)، في اليوم نفسه أن تظل السوق الأوسع في وضع جيد لحين انتهاء الارتفاع في العوائد. وحذر كوستين في وقت سابق من الشهر من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على الأرباح الأمريكية، كما حذر خبراء استراتيجيون في أماكن مثل «مورغان ستانلي» و«جيه بي مورغان» من أن توقعات الأرباح تتراجع فيما يبدو.

ويرى كوستين أن المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سيختتم العام عند 4500، وهو أعلى بقليل من متوسط 4370 لخبراء في استطلاع لـ«بلومبرغ».

أسعار النفط وقلق الإمداد

وقال راندي فريدريك، المدير الإداري لقسم التداول والمشتقات لدى شركة تشارلز شواب: «الموقف في إسرائيل يسبب الكثير من القلق». وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.9% إلى 90.48 دولاراً الجمعة عند التسوية، بفضل مخاوف من تعطيل الصراع إمدادات النفط الخام. وقفز الذهب، الذي يعد ملاذاً آمناً للمستثمرين القلقين، في المعاملات الفورية إلى أكثر من ألفي دولار لأول مرة منذ منتصف مايو.

وقال محللون لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة، إن استجابة سوق النفط للصراع «ضعيفة» حتى الآن.

وكتبوا: «ومع ذلك، فإن أي إشارة إلى أن الدول الأخرى في المنطقة ستصبح أكثر انخراطاً في الصراع ستتسبب في ارتفاع أسعار النفط ارتفاعاً حاداً».

الصراع وسندات الخزانة

وقال بيتر كارديلو، كبير اقتصاديي السوق لدى سبارتان كابيتال للأوراق المالية، إنه إذا تسبب تصعيد الصراع في زيادة إنفاق الولايات المتحدة المرتبط بالحرب، والذي يوسّع العجز، فستتخطى عوائد سندات الخزانة أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً التي سجلتها بالفعل.

ويتوقع بعض المستثمرين أيضاً أن يتسبب اتساع رقعة الصراع في شراء سندات الخزانة لتكون ملاذاً آمناً. وقد يؤدي هذا إلى كبح الارتفاع في عوائد السندات، التي تتحرك في الاتجاه المعاكس للأسعار، وقد يخفف هذا بدوره الضغوط على الأسهم والأصول الأخرى.

وقالت يو.بي.إس لإدارة الثروات العالمية في مذكرة: «حتى الآن لم تؤدِ سندات الحكومة الأمريكية وظيفتها المعتادة بوصفها ملاذاً آمناً». وأضافت: «لكن تصعيد الصراع سيحول الانتباه على الأرجح بعيداً عن مخاوف السياسة النقدية، ويعزز الطلب على سندات الخزانة بوصفها ملاذاً آمناً».

أداء مخيب للأسهم

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 10% منذ أواخر يوليو حينما سجل أعلى مستوياته في 2023، لكن المؤشر مرتفع أكثر من 7% منذ بداية العام.

والأسبوع الماضي، سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت خسائر أسبوعية، حيث انخفض مؤشرا داو ‏جونز وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.1% و2.5% على الترتيب هذا الأسبوع، ‏في حين سجل مؤشر ناسداك خسارة أسبوعية بنسبة 2.6%.‏

أما المؤشر الأوروبي فقد شهد أسبوعاً هادئاً بشكل عام، لكنه يتجه نحو أسوأ أداء شهري ‏له منذ سبتمبر 2022، وفقاً لبيانات ‏LSEG‏.‏

وتراجعت الأسهم اليابانية، حيث سجل المؤشر نيكاي الياباني خسائر أسبوعية بنسبة 0.86%، وتراجع المؤشر توبكس مسجلاً خسائر أسبوعية بأقل من 0.1%.

أوروبا تثبت الفائدة

أما البنك المركزي الأوروبي، فقد أبقى الخميس الماضي على الفائدة من دون تغيير بعد ‏سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات للفائدة. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر ‏صحافي إن البنك لم يناقش متى قد يتم التخفيض الأول لسعر الفائدة، وإن القيام بذلك ‏سيكون «سابقاً لأوانه تماماً».‏

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