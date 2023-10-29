السرعة والراحة أولوية المسافرين مع سعر التذاكر وقرب المطار.. تعرف إلى أبرز المتطلبات

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، عن نتائج الاستبيان الخاص بآراء المُسافرين الدوليين لعام 2023، والذي أظهر استمرار تطلّع المسافرين للحصول على تجارب سفر مريحة وسريعة ومتكاملة، إلى جانب الاعتماد المتزايد على القياسات الحيوية، وإتمام إجراءات الحجز عن بعد.

وقال نك كرين نائب الرئيس الأول لشؤون العمليات والسلامة والأمن لدى إياتا: «أعرب المسافرون عن آرائهم بكل وضوح، وأكدوا رغبتهم في إتمام إجراءات الحجز بزمن أقصر، والتنقل داخل المطار بسرعة أكبر، وأشاروا إلى قبولهم المتزايد للاستفادة من بيانات القياسات الحيوية في إتمام إجراءات ما قبل السفر عن بعد».

وتم جمع نتائج الاستبيان بناء على آراء أكثر من 8,000 مشارك من أكثر من 200 دولة، لتسليط الضوء على رغبات المسافرين وتطلعاتهم حيال تجارب السفر والرحلات الجوية.

التخطيط والحجز

يبحث الركاب عن أفضل معايير الراحة عند التخطيط للسفر، واختيار مكان المغادرة، حيث يفضلون السفر من مطارات قريبة من منازلهم، توفر جميع خيارات وخدمات الحجز المتاحة، وطرق الدفع المختلفة في مكان واحد.

وأفاد 71 % من المسافرين بأن القرب من المطار يشكّل العامل الأهم في ما يتعلق باختيار نقطة المغادرة، بينما أشار 31 % منهم إلى أن سعر التذكرة هو العامل الأهم.

ويفضل 52 % من المسافرين الحجز بصورة مباشرة لدى شركات الطيران، بصرف النظر عن طريقة الحجز، حيث يهتمون بإلقاء نظرة شاملة على العروض المُتاحة، والوصول بسهولة إلى الخدمات والمنتجات المتوفرة.

توفير جميع العروض والخيارات

ومن جانبه، قال محمد البكري نائب الرئيس التنفيذي لخدمات العملاء والخدمات المالية والرقمية لدى إياتا: «يتوقع المسافرون اليوم الحصول على التجربة نفسها التي تقدمها كبرى شركات التجزئة على الإنترنت، ويلبّي برنامج التجزئة في قطاع الطيران الحديث هذه المتطلبات. وبصرف النظر عن طريقة الحجز التي يختارها المسافرون، تحرص شركات الطيران على توفير جميع العروض والخيارات لتسريع عملية الحجز وتسهيل إجراءاتها. ويتيح الاعتماد الكامل على برنامج التجزئة في قطاع الطيران الحديث للمسافرين متابعة العروض المتعلقة بتكاليف الرحلات الجوية، بإدخال رقم مخصص وحيد بكل بساطة وسرعة. كما سيمكنهم اختيار مكان جديد للإقامة بكل سهولة، في حال حدوث تغيير أو عرقلة معينة».

الدفع

وشكّلت الراحة السبب الرئيس الذي دفع 62 % من المسافرين إلى اختيار طريقة دفع محددة. ومن بين سبع طرق مختلفة للدفع، كان الدفع عن طريق بطاقات الخصم أو الائتمان الأكثر رواجاً بنسبة 73 %، يليه الدفع بوساطة المحفظة الرقمية والتحويلات المصرفية بنسبة 18 %. وعلى الرغم من رواجه الواسع، شهد الدفع عن طريق بطاقات الخصم أو الائتمان تفاوتاً كبيراً في نسب اعتماده بحسب المنطقة، حيث سجل أعلى نسبة اعتماد في أمريكا الجنوبية بنسبة 85 %، ثم أوروبا بنسبة 81 %، وأمريكا الشمالية بنسبة 74 %، فيما سجل أدنى نسبة اعتماد في أفريقيا بنسبة 57 %. وسجل الدفع بوساطة المحفظة الرقمية أعلى نسبة اعتماد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث صرح 41 % من المشاركين عن تفضيلهم لهذه الطريقة، تلتها أوروبا بنسبة 15 %، ثم الشرق الأوسط بنسبة 14 %. وسجل الدفع بوساطة التحويلات المصرفية أعلى نسبة اعتماد في أفريقيا بنسبة 36 %، ثم الشرق الأوسط بنسبة 21 %. وطور إياتا مبادرة إياتا باي، التي تمثل طريقة بديلة، تمكّن المسافرين من شراء تذاكر الرحلات الجوية عبر الإنترنت باستخدام تحويلات مصرفية مباشرة من حساباتهم.

تسهيل إجراءات السفر

تسهم المتطلبات المعقدة للحصول على التأشيرات في إحجام المسافرين عن السفر ممن يفضلون إتمام إجراءات الحصول على التأشيرات رقمياً عبر الإنترنت، وبصورة مريحة. وأظهر معظم المسافرين استعداداً لمشاركة معلومات السفر الخاصة بهم لتسريع إجراءات الوصول والمغادرة في المطارات.

وعبّر 36 % من المسافرين عن ترددهم بالسفر بسبب كثرة المتطلبات، حيث مثّلت الإجراءات المعقدة السبب الرئيس لإحجام 49 % من المسافرين عن السفر، تلتها التكاليف الباهظة بنسبة 19 %، ثم المخاوف المتعلقة بالخصوصية بنسبة 8 %.

وعندما تكون تأشيرات الدخول مطلوبة ضمن الأوراق، يميل 66 % من المسافرين للحصول عليها عن طريق الإنترنت قبل السفر، و14 % في المطار، بينما يفضل 20 % زيارة القنصلية أو السفارة.

وأعرب 87 % من المسافرين عن استعدادهم لمشاركة معلومات السفر الخاصة بهم لتسريع عمليات تسجيل الوصول في المطارات، في زيادة على النسبة المُسجّلة عام 2022، والتي بلغت 83 %.

إجراءات المطار

تلعب السرعة دوراً محورياً في إجراءات المطار، ويتطلع المسافرون إلى إجراءات سلسلة، وبالحد الأدنى من فترات الانتظار. كما يحرصون على الاعتماد على القياسات الحيوية لتسريع الإجراءات، ويفضلون إنجاز أكبر قدر ممكن من الإجراءات عن بعد، والوصول إلى المطار للتوجه إلى الرحلة مباشرة.

ويتطلع المسافرون إلى التنقل داخل المطارات بسرعة أكبر من السابق. وأعرب 74 % من المسافرين عن تطلعهم إلى إتمام الإجراءات والوصول إلى بوابات الصعود في مدة لا تتجاوز نصف ساعة، عند اصطحابهم حقيبة محمولة واحدة، في زيادة كبيرة عن عام 2022، حيث بلغت النسبة 54 %.

ويظهر الركاب رغبة في إنجاز قدر أكبر من الإجراءات عن بعد، وقبل الوصول إلى المطار. واختار 45 % من المسافرين إجراءات الوصول والمغادرة، لتكون أولى تلك الإجراءات التي تُنجز عن بعد، في زيادة عن نسبة 32 % المسجلة في عام 2022. وجاءت بعدها إجراءات تسجيل الوصول بنسبة 33 %، ثم تسجيل وصول الأمتعة بنسبة 19 %. كما أعرب 91 % من المسافرين عن رغبتهم في وجود برنامج خاص للمسافرين الموثوق بهم (عمليات التحقق الأمني)، لتسريع التفتيش الأمني.

ويتطلع المسافرون إلى الحصول على مرونة أكبر وتحكم أوسع بعملية تسجيل وصول الأمتعة، فأظهر 67 % منهم، اهتمامهم بتوفر خدمة استلام الأمتعة من المنازل وتوصيلها إلى المطار. وأشار 77 % من المسافرين إلى إقدامهم على تسجيل وصول الأمتعة قبل التوجه إلى المطار، إذا كان بوسعهم تمييزها ببطاقة خاصة، فيما أبدى 87 % استعدادهم لتسجيل وصول الأمتعة مسبقاً، إذا كان بوسعهم تعقبها. ويتزايد اهتمام المسافرين بالقدرة على التعقب، حيث أفاد 57 % من المسافرين باستخدامهم أو عزمهم على استخدام بطاقات إلكترونية للأمتعة، مقارنة مع 50 % في عام 2022.

وتكتسب عملية التعرف إلى القياسات الحيوية، ثقة متزايدة بين المسافرين، حيث عمد 46 % من المسافرين إلى استخدام القياسات الحيوية في المطارات خلال الـ 12 شهراً الماضية، في زيادة ملموسة عن نسبة 34 % المسجلة في عام 2022. كما يرغب 75 % منهم في اعتمادها بدلاً من جوازات السفر والبطاقات التقليدية للصعود إلى الطائرة. وأبلغ 46 % من المسافرين المستخدمين للقياسات الحيوية عن نسبة رضا بلغت 85 %. وعلى الرغم من تخوف نصف المسافرين من مشاكل حماية البيانات، يبدي 40 % منهم انفتاحاً أكبر على اعتماد حلول القياسات الحيوية، إذا كانوا على ثقة من أمان معلوماتهم الشخصية، في زيادة عن نسبة 33 % المسجلة في عام 2022.

وتابع كرين بقوله: «يرغب المسافرون في الاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا للحد من الوقت اللازم لوقوفهم في طوابير الانتظار أثناء إجراءات المطارات، ويبدون استعداداً لمشاركة بيانات القياسات الحيوية الخاصة بهم، بهدف الوصول إلى النتيجة المنشودة. ولكننا نحتاج إلى التعاون مع الحكومات على امتداد مراحل سلسلة القيمة لتحقيق ذلك، وتأمين الحلول التقنية المتوفرة اليوم».

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