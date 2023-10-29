ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني بكسر في القدم خلال مباراة الكلاسيكو



أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد أن لاعب خط وسطه أوريلين تشواميني تعرض لكسر في القدم خلال مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالفوز على برشلونة 2 / 1 أمس السبت، وسيغيب عن الفريق لفترة.

وشارك الفرنسي الدولي تشواميني طوال زمن المباراة التي حسمها ريال مدريد لصالحه عبر ثنائية جود بيلينجهام، ثم كشفت الفحوص الطبية عن تعرض تشواميني "لكسر إجهادي غير كامل في العظم المشطي الثاني في قدمه اليسرى."

ولم تتضح الصورة بشأن الفترة التي سيغيبها اللاعب، حيث اكتفى النادي بذكر أنه سيجرى مراقبة تطور حالته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز