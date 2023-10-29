طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية، قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:33، والثاني عند الساعة 02:39، والجزر الأول عند الساعة 20:13، والجزر الثاني عند الساعة 07:41، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:42، والمد الثاني عند الساعة 23:27، والجزر الأول عند الساعة 16:29، والجزر الثاني عند الساعة 05:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 25 80 30

دبي 35 27 75 30

الشارقة 36 24 80 30

عجمان 36 25 85 35

أم القيوين 35 23 85 35

رأس الخيمة 35 22 85 40

الفجيرة 33 26 75 35

العـين 35 24 65 20

ليوا 36 22 75 30

الرويس 34 23 75 35

السلع 34 22 75 30

دلـمـا 33 25 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 34 26 80 35

أبو موسى 34 27 85 30.

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