كلاب تتكلم وتتفاعل وترد بسخرية على الأسئلة بـ«الذكاء الاصطناعي»

«إني أرى رموز غير مفهومة تعبر عن كينونتي، أراها شباك كبير على معلومات حياتي»، كانت تلك إجابة كلب آلي أصفر، عندما سأله مات كيلينغينسميث مهندس البرمجيات في شركة الآليات بوسطن دايناميكس، وهي الإجابة التي قالها بهدوء وبلكنة وزي راعي بقر أمريكي، وجاءت بفضل تغذية الكلب الآلي ببرمجيات «شات جي بي تي» للذكاء الاصطناعي.

وبفضل تلك البرمجيات المضافة، أصبحت كلاب بوسطن روبوتيكس الآلية تستطيع الكلام والرد على الأسئلة ببراعة، وهي الكلاب التي ستكون متاحة في الأسواق في الربع الثاني من 2024، وتقول عنها الشركة المصمعة إنها يمكن إضافة شخصيات تاريخية متفردة لكل منها، لتكون أجوبتهم فلسفية أو تاريخية أو حتى أجوبة مستوحاة من لغة الشارع.

كما تقول الشركة إن كل كلب يمكن إضافة لهجة إلى حديثة أو صوت شخصية تاريخية من اختيار العميل، ودللت على ذلك بعرض كلب يتحدث بطريقة ولغة شكسبير الفلسفية، فسأل كيلينغينسميث الكلب الذي أسماه سبوت عن وجهة نظره في عمله، فأجاب الكلب: «عملي ن أرشد وأشارك الكون حكاياتي، تلك هي مهمتي الموكلة لي ولن أسمح لنفسي بالفشل فيها».

بينما كلب آخر أسماه كيلينغينسميث بـ«جوش»، محمل ببرمجيات لشخصية أدبية ساخرة، فأجاب عن نفس السؤال حول مغزى وجوده، فقال بلهجة نافدة الصبر: «فراغ لا يُمكن تفسيره»، وسط ضحكات الحاضرين وتصفيقهم على الوصف والدلالة من رد الكلب الآلي.

وتعاونت شركة برمجيات «ليفاتاس» مع بوسطن دايناميكس لدمج الذكاء الاصطناعي في برمجة الكلب الآلي، ليصبح قادراً على الرد والحديث والإجابة على بعض الأسئلة المعقدة، وفي حديثه لـ«بيزنس إنسايدر» قال نيلسن كريس إن الكلاب الآلية تحمل عدداً كبيراً من المعلومات، ويستطيعون التواصل بشكل فعال، كما يكتسبون خبرات من خلال التواصل، الأمر الذي يوسع قدراتهم مع الاستخدام في الأغراض اللوجيستية وبعض الأمور المنزلية، وغيرها من الأعمال.

واستخدمت بوسطن دايناميكس الكلاب الآلية في العديد من البيئات المختلفة، حيث تم وضع أحدهم في مستشفى مزوداً بجهاز آيباد وجهاز اتصال لاسلكي للتواصل مع المرضى وأخذ شكاويهم وتشخيصها بشكل مبدأي، كما أعلنت شرطة نيويورك استخدام كلاب بوسطن دايناميكس مجدداً، بعدما كانت قد استخدمتهم كتجربة في 2021، ولكن بعض الأخطاء وعدم اكتمال البرمجة حال دون استمرار التجربة وقتها، الأمر الذي دعا بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك يؤكد أن الكلاب الآلية ستستخدم مجدداً في المواقف الخطيرة والكشف عن القنابل، أو فحص مسارح الجريمة، واستكشاف الرهائن، أو في الأماكن ذات خطر التسرب الإشعاعي.



