الترجي التونسي يندد بـاعتداءات عنيفة طالت جماهيره بالدار البيضاء

ندد نادي الترجي التونسي اليوم الأحد بـ "اعتداءات عنيفة" طالت جماهيره في مدينة الدار البيضاء قبل ساعات من المباراة المرتقبة أمام الوداد المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم في أول مواجهة بينهما منذ تتويج الترجي بدوري أبطال أفريقيا في نسخة عام 2019 التي شهدت انسحاب الوداد من المباراة النهائية على ملعب رادس بتونس، احتجاجا على غياب نظام حكم الفيديو المساعد (فار) بعد إلغاء هدف له في شباك الترجي بداعي التسلل.

وذكر الترجي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد "يستنكر الترجي الرياضي التونسي الأحداث الخطيرة التي جدت ليلة أمس بمدينة الدار البيضاء حيث كانت جماهيرنا عرضة لاعتداءات عنيفة مباشرة بعد خروجهم من مطار محمد الخامس ويعبر بهذه المناسبة عن مساندته المطلقة لهم والوقوف إلى جانبهم."

وأضاف "إن ما حصل خطير جدا وسابقة فريدة من نوعها لجماهير تعودت على التحول بأعداد كبيرة مع الفريق في كل المقابلات خارج تونس."

وطالبت إدارة الترجي في خطاب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والمشرفين على المسابقة "باتخاذ التدابير اللازمة لحماية جماهيره عند التحول إلى الملعب وأثناء المقابلة وتأمين خروجهم من الملعب وإلى حين مغادرة التراب المغربي في اتجاه تونس".

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