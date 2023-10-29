البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين

(MENAFN
- Palestine News Network )
الفاتيكان/PNN- دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وجدد دعوته لإطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حماس في غزة.
وقال في القداس الأسبوعي في ساحة القديس بطرس "لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف الأسلحة".
وأضاف "وقف إطلاق النار.. نقول 'وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار'. أيها الإخوة والأخوات، توقفوا! الحرب دائما هزيمة، دائما".
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