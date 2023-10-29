البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين

MENAFN - Palestine News Network ) الفاتيكان/PNN- دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وجدد دعوته لإطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وقال في القداس الأسبوعي في ساحة القديس بطرس "لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف الأسلحة".

وأضاف "وقف إطلاق النار.. نقول 'وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار'. أيها الإخوة والأخوات، توقفوا! الحرب دائما هزيمة، دائما".



