تقرير: إدارة بايدن مطالبة بإعادة النظر في سياساتها تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن على الإدارة الأمريكية أن تُعيد النظر في سياساتها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك بعد مجموعة من التصريحات وردود الفعل "غير المدروسة وغير العادلة"، منذ اندلاع شرارة الحرب الراهنة بين إسرائيل وحماس.

وتناولت الصحيفة في تقرير سبعة من المواقف التي قامت بها إدارة بايدن، وقوبلت بعدم ارتياح الأمريكيين، إضافة إلى الرأي العام العالمي.

وحسب التقرير، فإن أول تلك المواقف كان التغاضي عن القصف الإسرائيلي "المفرط العدوانية" على غزة والذي أدى إلى مقتل الآلاف، بمن في ذلك الأطفال.

وثانيها: استمرار الإدارة بالإصرار على أن لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها دون تحديد للكيفية ومدى استمرار وقوة هذا الرد.

وثالثها: عندما تقول وزارة الخارجية الأمريكية لموظفيها بأنها لا تستطيع استخدام عبارات مثل "إنهاء العنف/سفك الدماء"، و"استعادة الهدوء".

ورابعها تلميح الرئيس جو بايدن، والمتحدثون باسمه، بأن أعداد الضحايا الفلسطينيين التي يقدمها مسؤولون في غزة مبالغ فيها دون تقديم أي تقديرات بديلة.

وخامسها: أن يقوم وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث الحكومة القطرية على دفع قناة الجزيرة، التي تمتلكها، إلى التراجع عن خطابها حول الحرب في غزة.

وسادسها: عدم وجود انتقادات قوية لقطع إسرائيل الوصول إلى الغذاء والكهرباء في غزة، وهي التحركات التي أدانها الرئيس السابق باراك أوباما بشدة.

وأخيرًا: التصريحات القاسية، مثل قول المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بأن وقف إطلاق النار، في الوقت الحالي، لا يفيد إلا حماس. رغم أنه من الواضح أنه سيساعد أيضًا المدنيين العاديين في غزة.

وتابع التقرير أنه بالرغم من محاولة إدارة بايدن ومساعديه، أكثر من أي إدارة أخرى على الإطلاق، لضمان الاستماع إلى الأقليات، بمن في ذلك العرب الأمريكيون والمسلمون والأمريكيون اليهود، وانعكاس مصالحهم في الحكم، إلا أن تصرفات إدارته على مدى الأسابيع القليلة الماضية كانت تتماشى بقوة مع الحكومة الإسرائيلية ومن دون مراعاة كافية لآراء الأمريكيين العرب وغيرهم من الذين تضرروا بشدة من مقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة، إن على بايدن أن يغير نهجه، خاصة وأن إسرائيل انتقلت إلى المستوى الثاني من الحرب، وأن يدعو الإسرائيليين علنًا وبقوة إلى مزيد من ضبط النفس ومراعاة القانون الدولي.

كذلك رأت أنه يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تتصرف كما لو أن حياة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء مهمة، وليس كما لو أن الأخيرة مهمة بالفعل، بينما تكتفي بالكلام حيال الأولى.

وخلُصت الصحيفة في تقريرها إلى أن الوقت ينفد بالنسبة للرئيس وفريقه للقيام بما هو صحيح تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين أيضا.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية



