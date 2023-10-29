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ريال مدريد لن ينافس على صفقة أوسيمين

10/29/2023 9:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد لن ينافس على صفقة التعاقد مع اللاعب فيكتور أوسيمين رغم القيمة العالية التي يتمتع بها.
قالت صحيفة Fichajes إن "الملكي" لا يخطط للمزايدة على سعر الدولي النيجيري بسبب المبالغة الكبيرة في مطالب نابولي للاستغناء عن خدماته.
ونقلت تصريحات أدلى بها المدير الرياضي للنادي الإيطالي ماورو ميلوسو قال فيها: "لا نخطط للسماح للمهاجم النيجيري الموهوب فيكتور أوسيمين بمغادرة ملعب دييغو أرماندو مارادونا، على الأقل حتى الصيف المقبل"، مشددة على أن بطل "الكالتشيو" وضع حداً للشائعات التي أشارت إلى احتمالية بيع اللاعب في الشتاء المقبل.
وأشارت إلى أن هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي أثار اهتمام المدرب كارلو أنشيلوتي، ولكن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس أغلق الباب أمام أي محاولات مدريدية لضم اللاعب من خلال مطالب مادية فلكية.

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