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المعتقل علي القيسي من زبوبا يدخل عامه الـ21 والأخير في الأسر

10/29/2023 9:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دخل المعتقل علي محمد سعيد القيسي من قرية زبوبا غرب جنين، اليوم الأحد، عامه الـ21 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.


وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير القيسي محكوم بالسجن لمدة 21 عاما، وهو معتقل منذ عام 2003، ورزق بطفل عام 2017، من خلال النطف المهربة.

وفا


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