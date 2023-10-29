المعتقل علي القيسي من زبوبا يدخل عامه الـ21 والأخير في الأسر

المعتقل علي القيسي من زبوبا يدخل عامه الـ21 والأخير في الأسر
التاريخ
10/29/2023 9:11:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دخل المعتقل علي محمد سعيد القيسي من قرية زبوبا غرب جنين، اليوم الأحد، عامه الـ21 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير القيسي محكوم بالسجن لمدة 21 عاما، وهو معتقل منذ عام 2003، ورزق بطفل عام 2017، من خلال النطف المهربة.
وفا
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