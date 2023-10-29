بدء المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت اليوم الأحد في مدينة جدة السعودية المحادثات بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: "يعلن الميسرون المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" مع الاتحاد الإفريقي، بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وأضافت الوزارة أن المحادثات تتركز على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية.



وأكد البيان أن المحادثات لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية.



وأفادت الوزارة في بيانها بأنه وباتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع سيكون الميسرون هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات لترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين والتي سوف تسترشد بها المحادثات.



وأشارت إلى أن المحادثات في مدينة جدة تتم بين وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع واللذان سيشاركان بالإنابة عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بصفتهم كأعضاء للوفدين.

RT