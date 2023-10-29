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بيانان عسكريان من القسام وسرايا القدس

10/29/2023 9:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس، إنها تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "المدرسة الأميركية" شمال غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وأوضحت في بيان لها، أنّ مقاتلي القسام باغتو قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب بيت لاهيا بعد "تسللهم خلف خطوطها والتحامهم بقوات العدو واشتباكهم معها".
وأضافت الكتائب أن عناصرها خاضوا مع قوات الاحتلال "اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص، وقد اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده.
بدورها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان إنها قصفت آليات العدو المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل. دنيا الوطن




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