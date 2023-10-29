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غزة .. 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض منذ بداية العدوان الإسرائيلي

10/29/2023 9:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن تسجيل 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، يوم 7 أكتوبر الجاري.


ودعا في بيان له، اليوم الاحد، جميع الدول والهيئات إلى التحرك سريعاً لوقف الاحداث بغزة، وإدخال كل الاحتياجات الخدماتية والإنسانية لقطاع غزة قبل فوات الأوان.


‏وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: تتصاعد المواقف الدولية والأصوات الأممية، ضد المحرقة المتواصلة منذ 23 يوما، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي النازي بحق المدنيين في قطاع غزة.

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