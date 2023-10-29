غزة .. 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض منذ بداية العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن تسجيل 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، يوم 7 أكتوبر الجاري.
ودعا في بيان له، اليوم الاحد، جميع الدول والهيئات إلى التحرك سريعاً لوقف الاحداث بغزة، وإدخال كل الاحتياجات الخدماتية والإنسانية لقطاع غزة قبل فوات الأوان.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: تتصاعد المواقف الدولية والأصوات الأممية، ضد المحرقة المتواصلة منذ 23 يوما، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي النازي بحق المدنيين في قطاع غزة.
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