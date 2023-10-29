اختطاف والدي لاعب ليفربول لويس دياز في كولومبيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مكتب المدعي العام أن قوات الأمن الكولومبية تحقق في اختطاف والدي لاعب كرة القدم الكولومبي لويس دياز، شمال البلاد.
وجاء في منشور المدعي العام على منصة "x": "علم مكتب المدعي العام باختطاف والدي اللاعب الكولومبي لويس دياز، في منطقة بارانكاس في لاغواخيرا، وعلى إثر ذلك قام فريق متخصص من المدعين العامين وضباط التحقيق الفني والمحققين من الشرطة والجيش المشترك لمكافحة المخدرات وحدة مكافحة الاختطاف تتخذ إجراءات عاجلة لتحديد مكان وجود هؤلاء الأشخاص وتحديد الملابسات والعثور على الجناة".
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تم اختطاف والدي الرياضي على يد مسلحين عند محطة وقود.
لويس فرناندو دياز مارولاندا يبلغ من العمر 26 عاما، مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي، قبل أن يوقع عقدا مع هذا الفريق في عام 2022، كان يلعب لنادي بورتو البرتغالي.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN29102023000208011052ID1107324768
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.