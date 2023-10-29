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اختطاف والدي لاعب ليفربول لويس دياز في كولومبيا

10/29/2023 9:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مكتب المدعي العام أن قوات الأمن الكولومبية تحقق في اختطاف والدي لاعب كرة القدم الكولومبي لويس دياز، شمال البلاد.
وجاء في منشور المدعي العام على منصة "x": "علم مكتب المدعي العام باختطاف والدي اللاعب الكولومبي لويس دياز، في منطقة بارانكاس في لاغواخيرا، وعلى إثر ذلك قام فريق متخصص من المدعين العامين وضباط التحقيق الفني والمحققين من الشرطة والجيش المشترك لمكافحة المخدرات وحدة مكافحة الاختطاف تتخذ إجراءات عاجلة لتحديد مكان وجود هؤلاء الأشخاص وتحديد الملابسات والعثور على الجناة".
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تم اختطاف والدي الرياضي على يد مسلحين عند محطة وقود.
لويس فرناندو دياز مارولاندا يبلغ من العمر 26 عاما، مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي، قبل أن يوقع عقدا مع هذا الفريق في عام 2022، كان يلعب لنادي بورتو البرتغالي.

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