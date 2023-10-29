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هاري كين يدين بالفضل لنجوم بايرن ميونخ

10/29/2023 9:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، على نجاحه في تسجيل ثلاثية "هاتريك" للمرة الثانية مع فريقه، خلال مواجهة دارمشتات، أمس السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.
وقاد المهاجم الإنجليزي فريقه لاكتساح دارمشتات بنتيجة (8-0)، لينقض على الصدارة مؤقتا، لحين معرفة ما ستسفر عنه مواجهة باير ليفركوزن ضد فرايبورج.
وخلال تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي، قال كين: "تسجيل هاتريك يمنح أي مهاجم دائما شعورا مذهلا".
رغم ذلك، دان كين بالفضل لزملائه بعدما ساعدوه بخلق العديد من الفرص له، ما مكنه من تسجيل ثاني ثلاثية له مع الفريق البافاري.
من جانبه، قال لاعب الوسط النمساوي كونراد لايمر: "لم نستطع حقا الضغط على دارمشتات بشكل جيد في الشوط الأول، لكننا عدنا بعد الاستراحة بردة فعل رائعة".
وأردف: "لقد دافعنا عن مناطقنا بطريقة رجل ضد رجل من الأمام، وبعدها قمنا باستغلال ما نمتلكه من جودة".
وأتم: "سعيد بعودة مانويل نوير بعد هذا القدر من المعاناة، وأتطلع لمشاركته في المزيد من المباريات".

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