مستعمرون يرفعون علم الاحتلال على مدرسة غرب أريحا

مستعمرون يرفعون علم الاحتلال على مدرسة غرب أريحا
التاريخ
10/29/2023 9:11:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
رفع مستعمرون، اليوم الأحد، علم الاحتلال، على مدرسة عرب الكعابنة الأساسية المحاذية لطريق المعرجات شمال غرب أريحا.
وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، بأن المستعمرين رفعوا علم الاحتلال على مدرسة عرب الكعابنة الأساسية، لاستفزاز المواطنين الفلسطينيين .
وفا
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