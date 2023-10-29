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مستعمرون يرفعون علم الاحتلال على مدرسة غرب أريحا

10/29/2023 9:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رفع مستعمرون، اليوم الأحد، علم الاحتلال، على مدرسة عرب الكعابنة الأساسية المحاذية لطريق المعرجات شمال غرب أريحا.
وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، بأن المستعمرين رفعوا علم الاحتلال على مدرسة عرب الكعابنة الأساسية، لاستفزاز المواطنين الفلسطينيين .

وفا

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