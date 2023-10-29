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ليفاندوفسكي يبرر ظهوره الباهت في الكلاسيكو

10/29/2023 9:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - برر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ظهوره الباهت في مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، التي خسرها البارسا (2-1)، مساء أمس السبت، بالجولة 11 من الليجا في معقل بلوجرانا ملعب "مونتجويك".
وقال ليفاندوفسكي خلال تصريحات نقلتها شبكة "يورو سبورت" البولندية: "أهم شيء كان التعافي من الإصابة، وتمكنت من ذلك بالفعل".
وأضاف: "لم أشارك في العديد من حصص التدريب مع الفريق، وهذا كان الأمر السلبي الوحيد للتحضير بشكل أفضل لهذه المباراة. لم أشعر بأي ألم، وكان كل شيء على ما يرام".
وتابع: "لم تصلني الكثير من الكرات داخل منطقة الجزاء، والدقائق الأولى بعد العودة دائما يحيط بها الشك، كل لمسة للكرة تساعدني في استعادة أجواء اللعب".
وأوضح: "اللعب كل 3 أيام مختلف، لم أفكر أنني لم ألمس الكرة بقدمي لمدة 3 أسابيع".
وأتم: "سنحاول تحسين الأداء كفريق في المباريات المقبلة".
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

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