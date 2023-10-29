استشهاد شاب متأثرا بجروحه خلال اقتحام مخيم بلاطة

استشهاد شاب متأثرا بجروحه خلال اقتحام مخيم بلاطة
التاريخ
10/29/2023 9:11:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد شاب، اليوم الأحد، متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأعلنت مصادر طبية في مستشفى النجاح، عن استشهاد الشاب رسمي عرفات من مخيم بلاطة، إثر إصابته بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم في مخيم بلاطة.
وفا
MENAFN29102023000208011052ID1107324764
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.