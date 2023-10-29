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استشهاد شاب متأثرا بجروحه خلال اقتحام مخيم بلاطة

10/29/2023 9:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد شاب، اليوم الأحد، متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأعلنت مصادر طبية في مستشفى النجاح، عن استشهاد الشاب رسمي عرفات من مخيم بلاطة، إثر إصابته بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم في مخيم بلاطة.

وفا

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